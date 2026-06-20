СК завел дело об осквернении Вечного огня в КБР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кабардино-Балкарии, в городе Прохладном, неизвестные осквернили мемориал "Вечный огонь", сожгли несколько венков.
- Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье об уничтожении, повреждении либо осквернении воинских захоронений и памятников.
- Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования этого дела.
НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело об осквернении мемориала Вечный огонь в Кабардино-Балкарии, доклад о нем затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр СК России.
По данным центра, в СМИ сообщается, что в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии неизвестные совершили действия, направленные на осквернение символа воинской славы – Вечного огня. Также отмечается, что мемориал находится в неудовлетворительном состоянии из-за разрушения плиточной облицовки, однако мер к его реставрации не принимается. В региональном СУ СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело.
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"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по КБР Андрея Фишмана доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
В СУ СК РФ РИА Новости пояснили, что уголовное дело возбуждено по статье "Уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел и обелисков" УК РФ.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.
"Дело возбуждено после того, как неизвестные сожгли у мемориала "Вечный огонь" в Прохладном несколько венков", - отметили в ведомстве.
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