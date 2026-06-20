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В банках рассказали, когда выведут Visa и Mastercard из обращения в России - РИА Новости, 20.06.2026
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07:14 20.06.2026
В банках рассказали, когда выведут Visa и Mastercard из обращения в России

РИА Новости: карты Visa и Mastercard выведут из обращения не ранее 2030 года

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБанковские карты Visa и Mastercard
Банковские карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Банковские карты Visa и Mastercard. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие российские банки ведут работу по замене карт международных платежных систем Visa и Mastercard на «Мир», но некоторые планируют завершить ее не ранее 2030 года.
  • Доля карты «Мир» в объеме операций в России составляет 75%, при этом выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать.
  • НСПК, оператор системы «Мир», предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по картам международных платежных систем и обнулить ее с начала 2028 года.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Многие российские банки уже ведут работу по плавной замене карт международных платежных систем Visa и Mastercard на "Мир", при этом в некоторых кредитных организациях рассчитывают завершить ее не ранее 2030 года, следует из опроса РИА Новости банков.
В России основной картой является "Мир" - ее доля в объеме операций составляет 75%. Но выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир", она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним: с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года обнулить.
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"Банк уже ведет системную работу по переводу клиентов на карты "Мир", однако заменить такой объем карт в сжатые сроки невозможно. Полагаем, что оптимальным был бы плавный переход как минимум до 2030 года - по аналогии со сроком, предусмотренным НСПК для вывода из обращения просроченных карт "Мир", - рассказали в Сбербанке.
Представитель Т-Банка сообщил, что на данный момент около 15% клиентов активно используют карты международных платежных систем для банковских операций, при этом год к году доля таких карт постепенно снижается. "Сейчас карты международных платежных систем и так органически вымываются из портфеля. Скорость их замены на карты "Мир" достаточно высокая, и мы не видим причин в форсировании замены", - добавил он.
В Совкомбанке сообщили, что уже начали прорабатывать план действий в связи с новым регулированием, при этом сейчас у кредитной организации около 15% активных карт приходится на международные платежные системы.
"ВТБ последовательно реализует стратегию перехода на национальную платежную систему: только за прошлый год около трети карт были заменены на "Мир", и этот процесс носит естественный, органический характер", - рассказали там.
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