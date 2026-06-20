В банках рассказали, когда выведут Visa и Mastercard из обращения в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Многие российские банки ведут работу по замене карт международных платежных систем Visa и Mastercard на «Мир», но некоторые планируют завершить ее не ранее 2030 года.

Доля карты «Мир» в объеме операций в России составляет 75%, при этом выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать.

НСПК, оператор системы «Мир», предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по картам международных платежных систем и обнулить ее с начала 2028 года.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Многие российские банки уже ведут работу по плавной замене карт международных платежных систем Visa и Mastercard на "Мир", при этом в некоторых кредитных организациях рассчитывают завершить ее не ранее 2030 года, следует из опроса РИА Новости банков.

России основной картой является "Мир" - ее доля в объеме операций составляет 75%. Но выпущенные до введения санкций карты Visa Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир", она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним: с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года обнулить.

"Банк уже ведет системную работу по переводу клиентов на карты "Мир", однако заменить такой объем карт в сжатые сроки невозможно. Полагаем, что оптимальным был бы плавный переход как минимум до 2030 года - по аналогии со сроком, предусмотренным НСПК для вывода из обращения просроченных карт "Мир", - рассказали в Сбербанке

Представитель Т-Банка сообщил, что на данный момент около 15% клиентов активно используют карты международных платежных систем для банковских операций, при этом год к году доля таких карт постепенно снижается. "Сейчас карты международных платежных систем и так органически вымываются из портфеля. Скорость их замены на карты "Мир" достаточно высокая, и мы не видим причин в форсировании замены", - добавил он.

Совкомбанке сообщили, что уже начали прорабатывать план действий в связи с новым регулированием, при этом сейчас у кредитной организации около 15% активных карт приходится на международные платежные системы.