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Жену испанского премьера отправили под суд присяжных - РИА Новости, 20.06.2026
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19:53 20.06.2026
Жену испанского премьера отправили под суд присяжных

Жену премьера Испании отправили под суд присяжных и запретили ей покидать страну

© AP Photo / J.J. GuillenПремьер-министр Испании Педро Санчес и его супруга Бегонья Гомес
Премьер-министр Испании Педро Санчес и его супруга Бегонья Гомес - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / J.J. Guillen
Премьер-министр Испании Педро Санчес и его супруга Бегонья Гомес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супруга премьер-министра Испании Бегонья Гомес направлена под суд присяжных по обвинениям в торговле влиянием, коррупции в частном секторе, незаконном присвоении средств и растрате государственных средств.
  • Судьей Хуаном Карлосом Пейнадо в качестве обеспечительных мер Бегонье Гомес запрещено покидать территорию страны и предписано дважды в месяц являться в суд.
  • Вместе с Бегоньей Гомес под суд направлены ее советница Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес, обвиняемый в торговле влиянием и коррупции в частном секторе.
МАДРИД, 20 июн - РИА Новости. Судья Хуан Карлос Пейнадо направил супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес под суд присяжных и запретил ей покидать территорию страны, сообщило новостное агентство EFE.
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"Судья Хуан Карлос Пейнадо направил супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес под суд и в качестве обеспечительных мер распорядился изъять у нее паспорт, запретил покидать территорию страны и обязал дважды в месяц являться в суд", - пишет агентство.
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По его информации, решение было принято после предварительного слушания, состоявшегося в понедельник. Пейнадо постановил передать дело Гомес на рассмотрение суда присяжных по обвинениям в торговле влиянием, коррупции в частном секторе, незаконном присвоении средств и растрате государственных средств.
Вместе с супругой премьера под суд направлены ее советница Кристина Альварес, которой вменяются те же обвинения, а также предприниматель Хуан Карлос Баррабес, обвиняемый в торговле влиянием и коррупции в частном секторе.
Расследование в отношении супруги премьера началось весной 2024 года после заявления организации "Чистые руки" (Manos Limpias), которая обвинила Гомес в коррупции в бизнесе и использовании связей при распределении государственных контрактов. Позднее к расследованию добавились новые эпизоды, связанные с работой университетской кафедры в Мадриде и наймом советницы Кристины Альварес.
В ходе расследования Гомес несколько раз давала показания в суде в качестве лица, в отношении которого ведется следствие. Она отвергает все обвинения и считает дело политически мотивированным.
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