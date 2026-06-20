Жену испанского премьера отправили под суд присяжных

Краткий пересказ от РИА ИИ Супруга премьер-министра Испании Бегонья Гомес направлена под суд присяжных по обвинениям в торговле влиянием, коррупции в частном секторе, незаконном присвоении средств и растрате государственных средств.

Судьей Хуаном Карлосом Пейнадо в качестве обеспечительных мер Бегонье Гомес запрещено покидать территорию страны и предписано дважды в месяц являться в суд.

Вместе с Бегоньей Гомес под суд направлены ее советница Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес, обвиняемый в торговле влиянием и коррупции в частном секторе.

МАДРИД, 20 июн - РИА Новости. Судья Хуан Карлос Пейнадо направил супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес под суд присяжных и запретил ей покидать территорию страны, сообщило новостное агентство EFE.

« "Судья Хуан Карлос Пейнадо направил супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес под суд и в качестве обеспечительных мер распорядился изъять у нее паспорт, запретил покидать территорию страны и обязал дважды в месяц являться в суд", - пишет агентство.

По его информации, решение было принято после предварительного слушания, состоявшегося в понедельник. Пейнадо постановил передать дело Гомес на рассмотрение суда присяжных по обвинениям в торговле влиянием, коррупции в частном секторе, незаконном присвоении средств и растрате государственных средств.

Вместе с супругой премьера под суд направлены ее советница Кристина Альварес, которой вменяются те же обвинения, а также предприниматель Хуан Карлос Баррабес, обвиняемый в торговле влиянием и коррупции в частном секторе.

Расследование в отношении супруги премьера началось весной 2024 года после заявления организации "Чистые руки" (Manos Limpias), которая обвинила Гомес в коррупции в бизнесе и использовании связей при распределении государственных контрактов. Позднее к расследованию добавились новые эпизоды, связанные с работой университетской кафедры в Мадриде и наймом советницы Кристины Альварес.