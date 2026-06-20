Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советник верховного лидера Ирана пригрозил перекрыть поток энергоресурсов на Ближнем Востоке.
- Таким образом в Тегеране хотят заставить Вашингтон соблюдать достигнутые договоренности.
- Ранее там вновь объявили о закрытии Ормузского пролива, обвинив Штаты в нарушении режима прекращения огня из-за действий Израиля в Ливане.
- Тем не менее обе стороны утверждают, что делегации уже отправились на переговоры в Швейцарию.
- Они могут состояться в это воскресенье.
ТЕГЕРАН, 20 июн — РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер пригрозил полностью перекрыть поток энергоресурсов на Ближнем Востоке, если Вашингтон не будет соблюдать условия меморандума о взаимопонимании.
Ранее сегодня военное командование исламской республики вновь объявило о закрытии Ормузского пролива, обвинив Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня из-за действий Израиля в Ливане. При этом Центральное командование Вооруженных сил США утверждает, что суда проходят беспрепятственно.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что доказательств перекрытия судоходства нет, а американские переговорщики прибыли в Швейцарию для продолжения обсуждений.
МИД ИРИ также сообщил, что иранская делегация уже вылетела, однако в ведомстве призвали Штаты срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе меморандум окажется под угрозой. Как сообщал МИД Пакистана, выступающего посредником в переговорах, технические консультации пройдут в это воскресенье.
В минувший четверг Вэнс призвал Тель-Авив не саботировать договоренности Вашингтона с Тегераном и не "атаковать" единственного оставшегося союзника — Дональда Трампа. Сам же глава Белого дома заявил, что может заставить Израиль воздержаться от ударов по Ливану, потому что "в Тель-Авиве его уважают".
Тем не менее атаки со стороны Израиля продолжились. ЦАХАЛ утверждает, что наносит удары в ответ на "неоднократные нарушения" режима прекращения огня. МИД Ирана возложил ответственность за них на американцев, предупредив о серьезных последствиях для мира на Ближнем Востоке.
Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании дистанционно в ночь на 18 июня. По словам министра иностранных дел исламской республики Аббаса Аракчи, его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.