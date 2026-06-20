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Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2026
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20:47 20.06.2026 (обновлено: 21:51 20.06.2026)
Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

Иран пригрозил перекрыть поток энергоресурсов, если США нарушат условия сделки

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник верховного лидера Ирана пригрозил перекрыть поток энергоресурсов на Ближнем Востоке.
  • Таким образом в Тегеране хотят заставить Вашингтон соблюдать достигнутые договоренности.
  • Ранее там вновь объявили о закрытии Ормузского пролива, обвинив Штаты в нарушении режима прекращения огня из-за действий Израиля в Ливане.
  • Тем не менее обе стороны утверждают, что делегации уже отправились на переговоры в Швейцарию.
  • Они могут состояться в это воскресенье.
ТЕГЕРАН, 20 июн — РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер пригрозил полностью перекрыть поток энергоресурсов на Ближнем Востоке, если Вашингтон не будет соблюдать условия меморандума о взаимопонимании.
«

"США лучше понимают язык экономики и анализа затрат и выгод. <...> Наши переговорщики не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации — соблюдены", — написал он в соцсети X.

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Ранее сегодня военное командование исламской республики вновь объявило о закрытии Ормузского пролива, обвинив Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня из-за действий Израиля в Ливане. При этом Центральное командование Вооруженных сил США утверждает, что суда проходят беспрепятственно.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что доказательств перекрытия судоходства нет, а американские переговорщики прибыли в Швейцарию для продолжения обсуждений.
МИД ИРИ также сообщил, что иранская делегация уже вылетела, однако в ведомстве призвали Штаты срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе меморандум окажется под угрозой. Как сообщал МИД Пакистана, выступающего посредником в переговорах, технические консультации пройдут в это воскресенье.
В минувший четверг Вэнс призвал Тель-Авив не саботировать договоренности Вашингтона с Тегераном и не "атаковать" единственного оставшегося союзника — Дональда Трампа. Сам же глава Белого дома заявил, что может заставить Израиль воздержаться от ударов по Ливану, потому что "в Тель-Авиве его уважают".
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Тем не менее атаки со стороны Израиля продолжились. ЦАХАЛ утверждает, что наносит удары в ответ на "неоднократные нарушения" режима прекращения огня. МИД Ирана возложил ответственность за них на американцев, предупредив о серьезных последствиях для мира на Ближнем Востоке.
Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании дистанционно в ночь на 18 июня. По словам министра иностранных дел исламской республики Аббаса Аракчи, его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.
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