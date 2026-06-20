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Иран потребовал от США срочно принять меры в отношении Израиля - РИА Новости, 20.06.2026
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16:50 20.06.2026 (обновлено: 17:02 20.06.2026)
Иран потребовал от США срочно принять меры в отношении Израиля

МИД Ирана: сделка будет под угрозой, если США не примут меры в отношении Израиля

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США должны принять меры в отношении Израиля.
  • Иначе меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном окажется под угрозой, добавил он.
ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. США должны срочно принять меры в отношении Израиля, иначе меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном окажется под угрозой, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
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"Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой", - заявил Багаи, его слова приводит иранское агентство Fars.

Ранее центральный штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил о закрытии Ормузского пролива в ответ на нарушение США положения меморандума о взаимопонимании, который касается прекращения огня на всех фронтах, в том числе и в Ливане.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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