Иран потребовал от США срочно принять меры в отношении Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США должны принять меры в отношении Израиля.
- Иначе меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном окажется под угрозой, добавил он.
ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. США должны срочно принять меры в отношении Израиля, иначе меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном окажется под угрозой, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«
"Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой", - заявил Багаи, его слова приводит иранское агентство Fars.
Ранее центральный штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил о закрытии Ормузского пролива в ответ на нарушение США положения меморандума о взаимопонимании, который касается прекращения огня на всех фронтах, в том числе и в Ливане.