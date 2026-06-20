Эксперт рассказал, от чего зависит скорость мобильного интернета

Краткий пересказ от РИА ИИ Скорость мобильного интернета зависит от удаленности устройства от базовых станций.

На скорость интернета влияет наличие преград для сигнала, например, закрытых пространств.

Возраст устройства и его техническое состояние также могут влиять на скорость мобильного интернета.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Скорость мобильного интернета зависит сразу от нескольких факторов, главные из них - удаленность устройства от базовых станций и наличие преград для сигнала, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

« "Масса вариантов того, почему может человек получать какую-то не очень высокую скорость мобильного интернета. Это зависит от удаленности устройства от базовой станции, ее настройки, поворота сектора в вашу сторону", — сообщил он.

Кроме того, важно и пространство, где человек пользуется интернетом: в закрытых пространствах, например, лифтах или на парковках может быть не только низкая скорость, но и вовсе отсутствие связи.

Кусков также указал, что на цокольных и высоких этажах может понадобиться установка дополнительного оборудования, поскольку туда интернет может "доходить" с перебоями.