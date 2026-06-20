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Эксперт рассказал, от чего зависит скорость мобильного интернета - РИА Новости, 20.06.2026
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03:34 20.06.2026 (обновлено: 09:33 20.06.2026)
Эксперт рассказал, от чего зависит скорость мобильного интернета

Кусков: скорость мобильного интернета зависит от удаленности от станций

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скорость мобильного интернета зависит от удаленности устройства от базовых станций.
  • На скорость интернета влияет наличие преград для сигнала, например, закрытых пространств.
  • Возраст устройства и его техническое состояние также могут влиять на скорость мобильного интернета.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Скорость мобильного интернета зависит сразу от нескольких факторов, главные из них - удаленность устройства от базовых станций и наличие преград для сигнала, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
«
"Масса вариантов того, почему может человек получать какую-то не очень высокую скорость мобильного интернета. Это зависит от удаленности устройства от базовой станции, ее настройки, поворота сектора в вашу сторону", — сообщил он.
Кроме того, важно и пространство, где человек пользуется интернетом: в закрытых пространствах, например, лифтах или на парковках может быть не только низкая скорость, но и вовсе отсутствие связи.
Кусков также указал, что на цокольных и высоких этажах может понадобиться установка дополнительного оборудования, поскольку туда интернет может "доходить" с перебоями.
Наконец, на скорости мобильного интернета может сказаться и возраст устройства: если телефон уже плохо работает и не справляется с базовыми задачами, то у интернет-соединения также будут перебои.
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