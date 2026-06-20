Краткий пересказ от РИА ИИ Нейросети могут сохранять информацию о человеке даже после удаления его истории запросов или аккаунта.

В будущем возможно появление ИИ-копий личности, сформированных на основе неотчуждаемого цифрового следа.

Государства могут быть вынуждены регулировать память ИИ и право человека на удаление своих цифровых паттернов из обучающих выборок и генеративных моделей.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нейросети могут сохранять информацию о человеке даже после того, как он удалил историю запросов или аккаунт, поэтому в обозримом будущем могут появиться ИИ-копии личности, рассказал РИА Новости эксперт в области ИИ "Университета 2035" Ярослав Селиверстов.

"Речь идет о формировании так называемого неотчуждаемого цифрового следа - ситуации, при которой цифровая копия человека продолжает существовать независимо от его воли... Отдельные элементы поведения, стиля речи, визуального образа и социальных паттернов человека могут сохраняться в параметрах обученных моделей и использоваться косвенно", - объяснил эксперт.

Искусственный интеллект сейчас обучается на больших объемах данных, в том числе постах в социальных сетях. Поэтому, отмечает Селиверстов, в будущем общество рискует столкнуться с эпохой, в которой удалить аккаунт можно, а собственную цифровую личность - уже нет.

При этом неизвестно, кому будет принадлежать цифровая копия личности, если она была сформирована нейросетью на основе распределенных данных из множества источников, отметил Селиверстов.