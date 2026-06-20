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Эксперт предупредил о риске появления ИИ-копии человека - РИА Новости, 20.06.2026
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06:10 20.06.2026
Эксперт предупредил о риске появления ИИ-копии человека

Селиверстов: в будущем могут появиться ИИ-копии человека

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нейросети могут сохранять информацию о человеке даже после удаления его истории запросов или аккаунта.
  • В будущем возможно появление ИИ-копий личности, сформированных на основе неотчуждаемого цифрового следа.
  • Государства могут быть вынуждены регулировать память ИИ и право человека на удаление своих цифровых паттернов из обучающих выборок и генеративных моделей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нейросети могут сохранять информацию о человеке даже после того, как он удалил историю запросов или аккаунт, поэтому в обозримом будущем могут появиться ИИ-копии личности, рассказал РИА Новости эксперт в области ИИ "Университета 2035" Ярослав Селиверстов.
"Речь идет о формировании так называемого неотчуждаемого цифрового следа - ситуации, при которой цифровая копия человека продолжает существовать независимо от его воли... Отдельные элементы поведения, стиля речи, визуального образа и социальных паттернов человека могут сохраняться в параметрах обученных моделей и использоваться косвенно", - объяснил эксперт.
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Искусственный интеллект сейчас обучается на больших объемах данных, в том числе постах в социальных сетях. Поэтому, отмечает Селиверстов, в будущем общество рискует столкнуться с эпохой, в которой удалить аккаунт можно, а собственную цифровую личность - уже нет.
При этом неизвестно, кому будет принадлежать цифровая копия личности, если она была сформирована нейросетью на основе распределенных данных из множества источников, отметил Селиверстов.
"Вероятно, в ближайшие годы государства будут вынуждены перейти от регулирования хранения данных к регулированию памяти ИИ. Речь может идти о праве человека требовать удаления своих цифровых паттернов из обучающих выборок и генеративных моделей, а также о маркировке цифровых двойников и обязательном согласии на их создание", - полагает он.
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