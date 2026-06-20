Владелец игры "Что? Где? Когда?" внесена в базу "Миротворца"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", производящей передачу "Что? Где? Когда?", Наталия Стеценко была внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.