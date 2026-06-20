Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наталия Стеценко, генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", была внесена в базу данных сайта "Миротворец".
- Поводом для внесения в базу стало отсутствие поддержки негативных высказываний в сторону Крыма, ДНР и ЛНР.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", производящей передачу "Что? Где? Когда?", Наталия Стеценко была внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Стеценко были опубликованы на сайте в пятницу поздно вечером. "Миротворец" обвиняет ее в поддержке РФ, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в сторону Крыма, ДНР и ЛНР.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.