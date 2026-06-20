В Роскачестве разработали ГОСТ на кемпинги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роскачество завершило разработку ГОСТа на кемпинги.
- ГОСТ включает четкие правила и обязательные требования к благоустройству, инженерным подключениям и сервису кемпингов.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роскачество завершило разработку ГОСТа на кемпинги, сообщил в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
Кемпинги - это лагеря под открытым небом для отдыхающих. Такая стоянка может быть организованной официально, обустроенной или стихийной. Официально зарегистрированные кемпинги обычно располагаются в местах, окруженных живописной природой, и недалеко от магистралей.
"Роскачество завершило работу над стандартом на кемпинги и кемпстоянки", - сказал он.
Протасов отметил, что ГОСТ включает четкие правила к кемпингам, обязательные требования к благоустройству, инженерным подключениям и сервису.
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