В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки вражеского БПЛА на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

Он отметил, что также в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА поврежден автомобиль.