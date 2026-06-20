Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 20.06.2026
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

При атаке БПЛА ВСУ на Горловку пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке в ДНР мирный житель ранен в результате атаки вражеского БПЛА.
  • Повреждены инфраструктура предприятия, частное домостроение, образовательное учреждение и автомобиль.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки вражеского БПЛА на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее глава Горловки сообщал о повреждении инфраструктуры предприятия в Калининском районе города, а также частного домостроения и образовательного учреждения в Центрально-Городском районе.
"В результате атаки БПЛА ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель", - написал Приходько в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что также в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА поврежден автомобиль.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Сбывается худшее. Сосед Украины рассказал о планах на четыре года
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала