В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР мирный житель ранен в результате атаки вражеского БПЛА.
- Повреждены инфраструктура предприятия, частное домостроение, образовательное учреждение и автомобиль.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки вражеского БПЛА на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее глава Горловки сообщал о повреждении инфраструктуры предприятия в Калининском районе города, а также частного домостроения и образовательного учреждения в Центрально-Городском районе.
Он отметил, что также в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА поврежден автомобиль.