Словакия ведет переговоры о поставках газа из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Словацкая государственная энергетическая компания SPP ведет переговоры с "Газпром экспорт" о поставках газа из России в первых трех кварталах 2027 года.
- Словакия подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
БРАТИСЛАВА, 20 июн — РИА Новости. Словацкая государственная энергетическая компания SPP ведет переговоры с "Газпром экспорт" о поставках газа из России в первых трех кварталах 2027 года, сообщили РИА Новости в SPP.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027-го введут полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью остановят импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
"В настоящее время мы ведем переговоры о возможных поставках природного газа от компании "Газпром экспорт" в первых трех кварталах 2027 года", — сообщили РИА Новости в SPP.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти его остановили. С 1 февраля 2025-го республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".