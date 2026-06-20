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Словакия ведет переговоры о поставках газа из России - РИА Новости, 20.06.2026
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09:22 20.06.2026 (обновлено: 14:27 20.06.2026)
Словакия ведет переговоры о поставках газа из России

РИА Новости: словацкая SPP ведет переговоры о поставках газа из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран
Запорный кран - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словацкая государственная энергетическая компания SPP ведет переговоры с "Газпром экспорт" о поставках газа из России в первых трех кварталах 2027 года.
  • Словакия подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
БРАТИСЛАВА, 20 июн — РИА Новости. Словацкая государственная энергетическая компания SPP ведет переговоры с "Газпром экспорт" о поставках газа из России в первых трех кварталах 2027 года, сообщили РИА Новости в SPP.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027-го введут полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью остановят импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
"В настоящее время мы ведем переговоры о возможных поставках природного газа от компании "Газпром экспорт" в первых трех кварталах 2027 года", — сообщили РИА Новости в SPP.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти его остановили. С 1 февраля 2025-го республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".
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