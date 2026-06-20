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На "Госуслугах" появились новые функции для абитуриентов - РИА Новости, 20.06.2026
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11:17 20.06.2026
На "Госуслугах" появились новые функции для абитуриентов

На «Госуслугах» появились новые функции для поступления в вузы

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Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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Сайт Госуслуги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сервисе «Жизненная ситуация» для поступления в вуз на «Госуслугах» появились новые функции.
  • К старту вступительной кампании 2026 года в сервис добавлены функции поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих и автоматического отображения достижений абитуриентов.
  • Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил востребованность сервиса: с 2024 года им уже воспользовалось более 13 миллионов человек.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые функции, включая поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих и автоматическое отображение достижений абитуриентов, появились в сервисе "Жизненная ситуация" для поступления в вуз на "Госуслугах", сообщается на официальном сайте правительства РФ.
В России 20 июня стартовала приемная кампания в вузы и колледжи.
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"Сервис "Жизненная ситуация" для поступления в вуз на портале госуслуг расширен новыми функциями к старту вступительной кампании 2026 года. В него добавлены функции поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих, автоматического отображения таких достижений, как участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах", - говорится в сообщении.
Как отметил вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся в сообщении, "Жизненные ситуации" помогают людям решать вопросы комплексно и быстро.
"Поступление в вуз – один из самых ответственных шагов в жизни человека. И сервис для абитуриентов на "Госуслугах" помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном – своем будущем образовании. Мы видим востребованность сервиса: за время его работы с 2024 года им уже воспользовалось более 13 миллионов человек", – сказал Григоренко.
Уточняется, что сервис "Жизненная ситуация" для поступления в вуз на портале госуслуг позволяет выбирать среди более чем 1,8 тысячи вузов и 1,1 тысячи специальностей. Заявление можно подать на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Также по программам базового и специализированного высшего образования можно подать заявление в 17 вузов – участников пилотного проекта по внедрению новой модели высшего образования.
Кроме того, абитуриенты могут использовать удобные фильтры для сравнения программ по форме обучения, наличию бюджетных мест, проходным баллам прошлых лет и другим параметрам. В отличие от коммерческих аналогов сервис полностью бесплатный и предоставляет официальные данные из государственной системы.
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