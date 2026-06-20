ФСБ предупредила о попытках Киева вовлекать российскую молодежь в терроризм

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецслужбы Украины пытаются через Telegram вовлекать российскую молодежь в совершение террористических преступлений против представителей командного состава Минобороны РФ.
- Украинские спецслужбы используют интернет-сервисы объявлений о «быстрых заработках» для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.
- ФСБ рекомендует быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам персональную информацию, а при поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов — незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся в органы внутренних дел или ФСБ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины активно пытаются через Telegram вовлекать российскую молодежь в совершение террористических преступлений против представителей командного состава Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, сообщила ФСБ России.
"Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию российской молодежи посредством мессенджера Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе в отношении представителей командного состава Министерства обороны РФ, принимающих непосредственное участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В этой связи ФСБ вновь предупредила, что спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о "быстрых заработках" для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.
"Настоятельно рекомендуем быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам персональную информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов необходимо незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся в органы внутренних дел или Федеральной службы безопасности", - добавили в ФСБ.