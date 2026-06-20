ФСБ предупредила о попытках Киева вовлекать российскую молодежь в терроризм

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины активно пытаются через Telegram вовлекать российскую молодежь в совершение террористических преступлений против представителей командного состава Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, сообщила ФСБ России.

"Настоятельно рекомендуем быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам персональную информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов необходимо незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся в органы внутренних дел или Федеральной службы безопасности", - добавили в ФСБ.