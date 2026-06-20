ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения военных

"Во взаимодействии с МВД <...> на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина, <...> причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины", — говорится в релизе.

"Действуя по заданию куратора, он <...> провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих", — рассказали в ФСБ.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Также рассматривается вопрос о возбуждении дела о госизмене.