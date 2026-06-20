ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Подмосковья задержали за "акции устрашения" российских военных.
- Украинские спецслужбы завербовали россиянина в Telegram под легендой работы в коллекторском агентстве.
- На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве, также рассматривается вопрос о возбуждении дела о госизмене.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Жителя Подмосковья задержали за "акции устрашения" российских военных, сообщила ФСБ.
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"Во взаимодействии с МВД <...> на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина, <...> причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины", — говорится в релизе.
Его завербовали в Telegram под легендой работы в коллекторском агентстве.
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"Действуя по заданию куратора, он <...> провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих", — рассказали в ФСБ.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Также рассматривается вопрос о возбуждении дела о госизмене.
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"Поступающая <...> информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию <...> молодежи посредством <...> Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера", — отмечается в сообщении.
В этой связи силовики рекомендовали россиянам быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомцам персональные данные.