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ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения военных - РИА Новости, 20.06.2026
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09:46 20.06.2026 (обновлено: 14:36 20.06.2026)
ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения военных

ФСБ задержала жителя Подмосковья за устрашение военных по заданию Киева

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Подмосковья задержали за "акции устрашения" российских военных.
  • Украинские спецслужбы завербовали россиянина в Telegram под легендой работы в коллекторском агентстве.
  • На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве, также рассматривается вопрос о возбуждении дела о госизмене.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Жителя Подмосковья задержали за "акции устрашения" российских военных, сообщила ФСБ.
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"Во взаимодействии с МВД <...> на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина, <...> причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины", — говорится в релизе.
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Его завербовали в Telegram под легендой работы в коллекторском агентстве.
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"Действуя по заданию куратора, он <...> провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих", — рассказали в ФСБ.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Также рассматривается вопрос о возбуждении дела о госизмене.
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"Поступающая <...> информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию <...> молодежи посредством <...> Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера", — отмечается в сообщении.

В этой связи силовики рекомендовали россиянам быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомцам персональные данные.
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