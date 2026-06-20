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Активистка рассказала, как власти Европы используют нацистов - РИА Новости, 20.06.2026
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05:41 20.06.2026
Активистка рассказала, как власти Европы используют нацистов

Райски: власти Европы используют нацистов для отвлечения населения от проблем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финская активистка Салли Райски считает, что власти европейских стран, включая Финляндию, используют нацистскую идеологию как инструмент пропаганды.
  • По словам Райски, это делается для того, чтобы переложить вину за внутренние проблемы, такие как безработица, на иностранцев.
  • Активистка отметила, что официальная статистика показывает рост безработицы в Финляндии до 12,4%, а реальная цифра превышает 22%.
КУРСК, 20 июн – РИА Новости. Власти европейских стран, включая Финляндию, используют нацистскую идеологию как инструмент пропаганды, чтобы переложить вину за внутренние проблемы, такие как безработица, на иностранцев, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
"Нацисты в сегодняшнее время являются инструментом. Это мы сейчас говорим о какой-то идеологии. Да, есть люди, которые работают именно с этой идеологией, но вообще верхушка использует этих нацистов, чтобы продвинуть определенную пропаганду – что в стране плохо из-за иностранцев. Это параллель с тем, что происходило и в нацистской Германии", – сообщила Райски.
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По словам активистки, в Финляндии сейчас сложная ситуация с безработицей. Официальный показатель вырос с 10,7% в декабре-январе до 12,4%, а реальная цифра превышает 22%. Райски подчеркнула, что именно в нестабильные времена нацизм развивается и принимается народом, потому что людям нужен виноватый.
"В таких нестабильных временах развивается этот нацизм и принимается народом, потому что им нужен кто-то, кто будет виноват. А правительство мы не можем сделать виноватым. Нам нужно обязательно на кого-то это скинуть. И на данный момент это, получается, русские и еще чуть-чуть иностранцы", – заключила Райски.
Райски родилась в 1992 году в муниципалитете Лаппеенранта в Финляндии в семье финна и русской. По профессии она IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года активистка выступала в поддержку РФ, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за ее позиции Райски дважды увольняли, она сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году Райски переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить российский ВНЖ.
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