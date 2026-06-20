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"Что за бред?" В ЕС поразились словам Каллас о России - РИА Новости, 20.06.2026
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04:04 20.06.2026
"Что за бред?" В ЕС поразились словам Каллас о России

Христофору: попытки Каллас избежать диалога с Россией говорят о некомпетентности

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что попытки Каи Каллас уйти от прямого ответа на вопрос о переговорах с Россией говорят о ее некомпетентности.
  • По мнению Алекса Христофору, ответ Каи Каллас содержит противоречия и ложь.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Попытки главы евродипломатии Каи Каллас уйти от прямого ответа на вопрос о переговорах с Россией говорят о ее некомпетентности, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Каллас вышла к журналистам очень счастливая, словно совсем забыв о расколе в ЕС и скандале с Коштой. Что за бред она несет? Россия не побеждает, но с ней все равно все хотят говорить. Неудивительно, что Каллас хотят уволить: c такой логикой ей давно уже пора на выход", — сказал он.
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По словам эксперта, ответ Каллас на простой вопрос вызывает скорее непонимание из-за многочисленных противоречий и откровенной лжи.
"Украина сейчас сильнее, чем когда-либо. То есть, в эту сказку мы должны поверить, а в то, что Киев несет огромные потери нет. Так Россия еще и уступки почему-то должна сделать. Кто-то мне скажет, где тут логика?", — поинтересовался Христофору.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас ушла от прямого ответа на вопрос о переговорах ЕС с Россией, который ей задал журналист ERR. Вместо этого она призвала требовать от России уступок.
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Как заявил накануне глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
Он напомнил о требованиях Каллас, которые она желает выдвинуть России. Среди них: выплата "репараций" Украине, вывод войск из Приднестровья и Закавказья, отмена закона об "иноагентах" и установление предельной численности Вооруженных сил Российской Федерации.
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