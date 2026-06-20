Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что попытки Каи Каллас уйти от прямого ответа на вопрос о переговорах с Россией говорят о ее некомпетентности.
- По мнению Алекса Христофору, ответ Каи Каллас содержит противоречия и ложь.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Попытки главы евродипломатии Каи Каллас уйти от прямого ответа на вопрос о переговорах с Россией говорят о ее некомпетентности, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, ответ Каллас на простой вопрос вызывает скорее непонимание из-за многочисленных противоречий и откровенной лжи.
"Украина сейчас сильнее, чем когда-либо. То есть, в эту сказку мы должны поверить, а в то, что Киев несет огромные потери нет. Так Россия еще и уступки почему-то должна сделать. Кто-то мне скажет, где тут логика?", — поинтересовался Христофору.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас ушла от прямого ответа на вопрос о переговорах ЕС с Россией, который ей задал журналист ERR. Вместо этого она призвала требовать от России уступок.
Как заявил накануне глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
Он напомнил о требованиях Каллас, которые она желает выдвинуть России. Среди них: выплата "репараций" Украине, вывод войск из Приднестровья и Закавказья, отмена закона об "иноагентах" и установление предельной численности Вооруженных сил Российской Федерации.
МИД Китая уличил Каллас в клевете
16 июня, 11:31