"Что за бред?" В ЕС поразились словам Каллас о России

По словам эксперта, ответ Каллас на простой вопрос вызывает скорее непонимание из-за многочисленных противоречий и откровенной лжи.

Вчера глава евродипломатии Кая Каллас ушла от прямого ответа на вопрос о переговорах ЕС с Россией, который ей задал журналист ERR. Вместо этого она призвала требовать от России уступок.