"Голов так и не нашли". Кто устроил резню в самом сердце Европы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Десятки скелетов, загадочно исчезнувшие черепа и вопросы без ответов — на протяжении многих лет в тихой европейской глубинке совершались леденящие душу ритуалы. Что известно об этой жуткой истории — в материале РИА Новости.
Неолитическая идиллия
Археологи нагрянули в маленький винодельческий городок Врабле на юге Словакии несколько лет назад. В 2022 году в его предместьях обнаружили следы стоянки древнего человека. В ходе раскопок выяснилось, что поселение старше египетских пирамид — ему примерно семь тысяч лет.
CC BY 4.0 / K. Fuchs, T. Kühl, N. Müller-Scheeßel / Examples of different treatments and states of preservation of human remains at Vráble-Veľké Lehemby (cropped)Примеры различной степени сохранности человеческих останков
CC BY 4.0 / K. Fuchs, T. Kühl, N. Müller-Scheeßel / Examples of different treatments and states of preservation of human remains at Vráble-Veľké Lehemby (cropped)
Примеры различной степени сохранности человеческих останков
"Три больших участка, каждый — по 15 гектаров. А общая территория, застроенная жилыми лачугами, хозяйственными и иными постройками, — порядка 50 гектаров", — рассказывал в одном из интервью руководитель экспедиции, профессор Археологического института Словацкой академии наук Иван Чебен.
По его словам, все свидетельствовало о высокой культуре проживающей в городе общины. Более трехсот домов были окружены рвами и неким подобием стен. Попасть внутрь можно лишь через шесть входов.
Судя по анализу почвы, обитатели древнего Врабле были искусными земледельцами и скотоводами: выращивали пшеницу, ячмень, чечевицу; разводили овец, коз и крупный рогатый скот.
Казалось бы, настоящая неолитическая идиллия. Исследователи именно так и думали, пока в прошлом году не сделали ужасающее открытие.
В минувший сезон они существенно расширили зону раскопок. Оказалось, всего в нескольких десятках метров от жилого массива пролегал еще один ров. Гораздо шире и длиннее оборонительных.
А в нем — четыре человеческих скелета. Слой за слоем специалисты расчищали канаву. Вскоре стало понятно, что захоронение куда масштабнее. По всей длине траншеи — более полутора километров — покоились останки без малого сотни человек.
Похоже, но не то
Что интересно, тела были уложены как звенья цепи, плотно одно к другому. А главное — у всех погребенных отсутствовали черепа.
CC BY 4.0 / K. Fuchs, A. Heitmann, N. Müller-Scheeßel, T. Kühl / The mass deposition in the outer ditch to the east of entrance 2 (trenches 23, 30, 32, 33) (cropped)Массовое отложение гальки во внешнем рву к востоку от входа 2 (траншеи 23, 30, 32, 33)
CC BY 4.0 / K. Fuchs, A. Heitmann, N. Müller-Scheeßel, T. Kühl / The mass deposition in the outer ditch to the east of entrance 2 (trenches 23, 30, 32, 33) (cropped)
Массовое отложение гальки во внешнем рву к востоку от входа 2 (траншеи 23, 30, 32, 33)
"Первый важный вопрос, с которым мы столкнулись: было ли насилие? Черепов нет. А ведь именно на голове, как показывает практика, чаще всего сохраняются следы смертельных ударов", — отметила в беседе с журналистами антрополог и биоархеолог из Кильского университета Зузана Хукелева.
На костях, добавила она, отчетливо проглядывались горизонтальные надрезы — явный признак обезглавливания. Специалисты сразу предположили некий ритуал.
"Как вариант — связанный с климатическими изменениями: сменой периодов засухи и дождей. Или же местным жителям приходилось защищать себя — от внешних врагов или все тех же природных катаклизмов. И они верили, что жертва кого-то из соплеменников поможет", — рассуждала Хукелева.
CC BY 4.0 / T. Kühl, K. Furholt / Different contexts of pebble deposition (pebbles are marked with white arrows) next to headless and complete skeletons in the outer ditch (A–C), around human bone complexes (D & E), and a pebble paving in the inner ditch near entrance 5 (F) (cropped)Места отложения гальки (галька отмечена белыми стрелками) рядом с безголовыми и целыми скелетами во внешнем рву (А–В), вокруг комплексов человеческих костей (D и E), а также галечное покрытие во внутреннем рву у входа 5 (F).
Места отложения гальки (галька отмечена белыми стрелками) рядом с безголовыми и целыми скелетами во внешнем рву (А–В), вокруг комплексов человеческих костей (D и E), а также галечное покрытие во внутреннем рву у входа 5 (F).
При этом немаловажно, уточнила она, учитывать, что захоронение во Врабле хронологически относится к культуре линейно-ленточной керамики, названной так по характерным рисункам на глиняной посуде. Ее распространение и расцвет в Центральной Европе приходятся как раз на рубеж VI-V тысячелетий до нашей эры.
Но вот загвоздка: специалистам пока известно лишь одно массовое погребение, принадлежащее этой культуре: в Тальхайме (земля Баден-Вюртемберг), найденное в 1983-м. Однако там ничего общего с Врабле.
В Германии — небольшая яма с человеческими костями. Все эти люди были убиты ударом тупого предмета (вероятно, каменного топора) в затылок.
CC BY 4.0 / K. Furholt / The Neolithic settlement site of Vráble-Veľké Lehemby (cropped)Неолитическое поселение в городе Врабле, Словакия
Неолитическое поселение в городе Врабле, Словакия
По мнению археологов, речь идет о членах одной общины, уничтоженных другой в ходе военного набега. Причем сопротивления они не оказали — характер ран один и тот же, в битве такое маловероятно.
Во Врабле все не так.
Недостающее звено
Более детальное исследование антропологов доказало, что массового убийства, кровавой расправы не было.
CC BY 4.0 / T. Kühl, K. Furholt / Overview picture of the mass deposition of human remains and the profiles of the main ditches (cropped)Массовое захоронение человеческих останков в траншеях
Массовое захоронение человеческих останков в траншеях
"В большинстве случаев это люди весьма преклонного (по меркам неолита) возраста 35-45 лет. Не исключено, что они умерли от естественных причин. Причем в разное время — что подтверждает радиоуглеродный анализ", — сообщила биоантрополог из Кильского университета Катарина Фукс.
Кроме того, характер рубцов указывает не на серию резких сильных ударов — как при декапитации, а на аккуратное медленное распиливание. Причем выполненное весьма искусно — невероятно острым предметом.
У скелетов также отсутствовали нижние челюсти. А у многих шейные позвонки касались стенок рва. Это позволило ученым предположить, что сохранение головы и лица в целости было важным для здешнего общества религиозно-культурным предписанием.
Археологические раскопки
"Такое священнодействие могло быть частью более сложных, значимых и повторяющихся ритуальных практик", — уточнил куратор проекта, профессор археологии Кильского университета Нильс Мюллер-Шессель.
И добавил, что за последние месяцы вокруг основного поселения во Врабле обнаружили еще два. Они сильно уступают первому по масштабам, не огорожены рвами и не имеют оборонительных стен. Так что, вполне возможно, основной ансамбль представлял собой некое сакральное место — святилище или капище. А вокруг него впоследствии образовалось нечто вроде города.
Сейчас специалисты занимаются поиском черепов, захороненных во рву. Если удастся найти, возможно, будет раскрыта одна из тайн человеческой цивилизации.