"Голов так и не нашли". Кто устроил резню в самом сердце Европы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Десятки скелетов, загадочно исчезнувшие черепа и вопросы без ответов — на протяжении многих лет в тихой европейской глубинке совершались леденящие душу ритуалы. Что известно об этой жуткой истории — в материале РИА Новости.

Неолитическая идиллия

Археологи нагрянули в маленький винодельческий городок Врабле на юге Словакии несколько лет назад. В 2022 году в его предместьях обнаружили следы стоянки древнего человека. В ходе раскопок выяснилось, что поселение старше египетских пирамид — ему примерно семь тысяч лет.

"Три больших участка, каждый — по 15 гектаров. А общая территория, застроенная жилыми лачугами, хозяйственными и иными постройками, — порядка 50 гектаров", — рассказывал в одном из интервью руководитель экспедиции, профессор Археологического института Словацкой академии наук Иван Чебен.

По его словам, все свидетельствовало о высокой культуре проживающей в городе общины. Более трехсот домов были окружены рвами и неким подобием стен. Попасть внутрь можно лишь через шесть входов.

Судя по анализу почвы, обитатели древнего Врабле были искусными земледельцами и скотоводами: выращивали пшеницу, ячмень, чечевицу; разводили овец, коз и крупный рогатый скот.

Казалось бы, настоящая неолитическая идиллия. Исследователи именно так и думали, пока в прошлом году не сделали ужасающее открытие.

В минувший сезон они существенно расширили зону раскопок. Оказалось, всего в нескольких десятках метров от жилого массива пролегал еще один ров. Гораздо шире и длиннее оборонительных.

А в нем — четыре человеческих скелета. Слой за слоем специалисты расчищали канаву. Вскоре стало понятно, что захоронение куда масштабнее. По всей длине траншеи — более полутора километров — покоились останки без малого сотни человек.

Похоже, но не то

Что интересно, тела были уложены как звенья цепи, плотно одно к другому. А главное — у всех погребенных отсутствовали черепа.

"Первый важный вопрос, с которым мы столкнулись: было ли насилие? Черепов нет. А ведь именно на голове, как показывает практика, чаще всего сохраняются следы смертельных ударов", — отметила в беседе с журналистами антрополог и биоархеолог из Кильского университета Зузана Хукелева.

На костях, добавила она, отчетливо проглядывались горизонтальные надрезы — явный признак обезглавливания. Специалисты сразу предположили некий ритуал.

"Как вариант — связанный с климатическими изменениями: сменой периодов засухи и дождей. Или же местным жителям приходилось защищать себя — от внешних врагов или все тех же природных катаклизмов. И они верили, что жертва кого-то из соплеменников поможет", — рассуждала Хукелева.

При этом немаловажно, уточнила она, учитывать, что захоронение во Врабле хронологически относится к культуре линейно-ленточной керамики, названной так по характерным рисункам на глиняной посуде. Ее распространение и расцвет в Центральной Европе приходятся как раз на рубеж VI-V тысячелетий до нашей эры.

Но вот загвоздка: специалистам пока известно лишь одно массовое погребение, принадлежащее этой культуре: в Тальхайме (земля Баден-Вюртемберг), найденное в 1983-м. Однако там ничего общего с Врабле.

В Германии — небольшая яма с человеческими костями. Все эти люди были убиты ударом тупого предмета (вероятно, каменного топора) в затылок.

По мнению археологов, речь идет о членах одной общины, уничтоженных другой в ходе военного набега. Причем сопротивления они не оказали — характер ран один и тот же, в битве такое маловероятно.

Во Врабле все не так.

Недостающее звено

Более детальное исследование антропологов доказало, что массового убийства, кровавой расправы не было.

"В большинстве случаев это люди весьма преклонного (по меркам неолита) возраста 35-45 лет. Не исключено, что они умерли от естественных причин. Причем в разное время — что подтверждает радиоуглеродный анализ", — сообщила биоантрополог из Кильского университета Катарина Фукс.

Кроме того, характер рубцов указывает не на серию резких сильных ударов — как при декапитации, а на аккуратное медленное распиливание. Причем выполненное весьма искусно — невероятно острым предметом.

У скелетов также отсутствовали нижние челюсти. А у многих шейные позвонки касались стенок рва. Это позволило ученым предположить, что сохранение головы и лица в целости было важным для здешнего общества религиозно-культурным предписанием.

"Такое священнодействие могло быть частью более сложных, значимых и повторяющихся ритуальных практик", — уточнил куратор проекта, профессор археологии Кильского университета Нильс Мюллер-Шессель.

И добавил, что за последние месяцы вокруг основного поселения во Врабле обнаружили еще два. Они сильно уступают первому по масштабам, не огорожены рвами и не имеют оборонительных стен. Так что, вполне возможно, основной ансамбль представлял собой некое сакральное место — святилище или капище. А вокруг него впоследствии образовалось нечто вроде города.