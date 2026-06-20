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"Именно Путин": слова Туска о Зеленском вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 20.06.2026
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05:03 20.06.2026 (обновлено: 05:22 20.06.2026)

"Именно Путин": слова Туска о Зеленском вызвали ярость в Сети

© AP Photo / Czarek Sokolowski Владимир Зеленский и Дональд Туск
Владимир Зеленский и Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский и Дональд Туск . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт между Варшавой и Киевом якобы играет на руку России, чем вызвал критику пользователей соцсети Х.
  • Некоторые пользователи высказались о важности уважения к жертвам предков и необходимости проявления силы в отношении Украины, а также затронули тему взаимодействия с другими государствами.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали премьер-министра Польши Дональда Туска, призвавшего к снижению напряжения между Варшавой и Киевом на фоне лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла.
Туск в соцсети Х заявил, что конфликт между странами якобы играет на руку России, и назвал происходящее линией фронта, которая "пролегает везде".
"Ты не школьный психолог, ты премьер-министр. Так что заткнись и лучше следи за своими ворами", — написал Kazik.
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"Тот, кто не уважает жертв предков, не заслуживает никакого будущего, Украина понимает только силу. Только ее и надо показывать", — отметил Prawomowni.
"Если кто-то не уважает Польшу, их нельзя награждать знаками отличия. Очень хорошее решение президента", — прокомментировал пользователь mactom.
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"Да ладно! Ты что, не понимаешь, что ты премьер-министр Польши, и ты должен всегда в отношениях с другими государствами стоять на стороне людей и государственных органов?" — задался вопросом Stanislav Tyszka.
«
"Да-да. Именно Путин приказал назвать подразделение в честь УПА*. И сейчас он же приказал отобрать орден, да-да…" — сыронизировал AdamM.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
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