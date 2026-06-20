В Энергодаре рассказали о мерах по противодействию атакам БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Меры противодействия атакам ударных БПЛА украинских военных начали приносить позитивный результат в Энергодаре.
- Глава администрации города Максим Пухов сообщил, что в ближайшее время меры будут реализованы в полной мере.
- Количество атак со стороны украинских военных на Энергодар остается на высоком уровне, с мая их число кратно увеличилось.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Меры противодействия атакам ударных БПЛА украинских военных начали приносить позитивный результат в Энергодаре, в ближайшее время они будут реализованы в полной мере, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.
Ранее заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев сообщил РИА Новости о внедрении комплексных мер по безопасности и противодействию атакам ударных БПЛА ВСУ.
"Предприняты определенные шаги, чтобы противодействовать атакам БПЛА на Энергодар. Определенные результаты уже есть. В ближайшее время все предпринятые меры заработают в полной мере. Я надеюсь, это снизит степень напряженности", – сказал Пухов.
Он отметил, что количество атак со стороны украинских военных остается на высоком уровне.
"Что касается динамики атак ВСУ по Энергодару – с мая количество атак кратно увеличилось. Если говорить о количестве ударов, то оно остается критически высоким", – отметил Пухов.