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В Энергодаре рассказали о мерах по противодействию атакам БПЛА - РИА Новости, 20.06.2026
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11:27 20.06.2026
В Энергодаре рассказали о мерах по противодействию атакам БПЛА

Пухов: меры против БПЛА в Энергодаре начали приносить позитивный результат

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Меры противодействия атакам ударных БПЛА украинских военных начали приносить позитивный результат в Энергодаре.
  • Глава администрации города Максим Пухов сообщил, что в ближайшее время меры будут реализованы в полной мере.
  • Количество атак со стороны украинских военных на Энергодар остается на высоком уровне, с мая их число кратно увеличилось.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Меры противодействия атакам ударных БПЛА украинских военных начали приносить позитивный результат в Энергодаре, в ближайшее время они будут реализованы в полной мере, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.
Ранее заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев сообщил РИА Новости о внедрении комплексных мер по безопасности и противодействию атакам ударных БПЛА ВСУ.
"Предприняты определенные шаги, чтобы противодействовать атакам БПЛА на Энергодар. Определенные результаты уже есть. В ближайшее время все предпринятые меры заработают в полной мере. Я надеюсь, это снизит степень напряженности", – сказал Пухов.
Он отметил, что количество атак со стороны украинских военных остается на высоком уровне.
"Что касается динамики атак ВСУ по Энергодару – с мая количество атак кратно увеличилось. Если говорить о количестве ударов, то оно остается критически высоким", – отметил Пухов.
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