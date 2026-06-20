В Энергодаре рассказали о мерах по противодействию атакам БПЛА

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Меры противодействия атакам ударных БПЛА украинских военных начали приносить позитивный результат в Энергодаре, в ближайшее время они будут реализованы в полной мере, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.

"Предприняты определенные шаги, чтобы противодействовать атакам БПЛА на Энергодар. Определенные результаты уже есть. В ближайшее время все предпринятые меры заработают в полной мере. Я надеюсь, это снизит степень напряженности", – сказал Пухов.