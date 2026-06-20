КНР по итогам мая нарастила экспорт автомобилей в Россию почти вчетверо

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в мае в годовом выражении выросли почти в четыре раза, достигнув максимума с прошлого октября, а по итогам января-мая - вдвое к аналогичному периоду прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.