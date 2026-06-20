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КНР по итогам мая нарастила экспорт автомобилей в Россию почти вчетверо - РИА Новости, 20.06.2026
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07:59 20.06.2026
КНР по итогам мая нарастила экспорт автомобилей в Россию почти вчетверо

РИА Новости: КНР по итогам мая нарастила экспорт автомобилей в РФ почти вчетверо

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в мае в годовом выражении выросли почти в четыре раза.
  • В мае Россия расположилась на втором месте среди главных покупателей автомобилей у Китая.
  • Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в мае достиг 1,33 миллиарда долларов — максимум с октября прошлого года.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в мае в годовом выражении выросли почти в четыре раза, достигнув максимума с прошлого октября, а по итогам января-мая - вдвое к аналогичному периоду прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, за май экспорт Китаем легковых автомобилей в Россию составил 1,33 миллиарда долларов - максимум с октября прошлого года. За год экспорт вырос в 3,6 раза, а в месячном выражении - на 26%.
В результате в мае Россия расположилась на втором месте среди главных покупателей автомобилей у Поднебесной. Первую строчку заняла Бразилия с 1,38 миллиарда долларов. В топ-5 также вошли Австралия (1,14 миллиарда долларов), Великобритания (745,1 миллиона) и Бельгия (613,4 миллиона).
Суммарно за май КНР экспортировала легковушек на 13,59 миллиарда долларов против 12,97 миллиарда месяцем ранее.
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