КНР по итогам мая нарастила экспорт автомобилей в Россию почти вчетверо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в мае в годовом выражении выросли почти в четыре раза.
- В мае Россия расположилась на втором месте среди главных покупателей автомобилей у Китая.
- Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в мае достиг 1,33 миллиарда долларов — максимум с октября прошлого года.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в мае в годовом выражении выросли почти в четыре раза, достигнув максимума с прошлого октября, а по итогам января-мая - вдвое к аналогичному периоду прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
В результате в мае Россия расположилась на втором месте среди главных покупателей автомобилей у Поднебесной. Первую строчку заняла Бразилия с 1,38 миллиарда долларов. В топ-5 также вошли Австралия (1,14 миллиарда долларов), Великобритания (745,1 миллиона) и Бельгия (613,4 миллиона).
Суммарно за май КНР экспортировала легковушек на 13,59 миллиарда долларов против 12,97 миллиарда месяцем ранее.
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