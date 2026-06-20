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Финансист объяснила, какие операции самозанятых интересуют ФНС - РИА Новости, 20.06.2026
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08:10 20.06.2026
Финансист объяснила, какие операции самозанятых интересуют ФНС

Каверина: ФНС проверяет операции самозанятых по определенным критериям

© РИА Новости / Мария ДевахинаПосетитель снимает деньги с банковского счета в банкомате
Посетитель снимает деньги с банковского счета в банкомате - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Посетитель снимает деньги с банковского счета в банкомате. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФНС использует риск-ориентированный подход при проверках самозанятых.
  • Внимание налоговиков привлекают регулярные поступления от разных лиц без оформления чеков, существенное расхождение между фактическим оборотом и задекларированным доходом, платежи от компаний и ИП, которые не отражены в системе самозанятых.
  • Привлечь внимание налоговиков могут совпадающие суммы и однотипные назначения платежа, переводы через посредников, а также нетипичная финансовая активность по счету.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) при проверках самозанятых использует так называемый риск-ориентированный подход: внимание налоговиков привлекают не все денежные операции предпринимателей, а только те, которые соответствуют определенным критериям, рассказала РИА Новости генеральный директор аутсорсинговой компании "Уполномоченная бухгалтерия" Оксана Каверина.
"На что обращает внимание налоговая: регулярные поступления от разных лиц без оформления чеков, существенное расхождение между фактическим оборотом по счету и задекларированным доходом в приложении "Мой налог"; платежи от компаний и ИП, которые не отражены в системе самозанятых", - рассказала Каверина.
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Также, по словам эксперта, привлечь внимание налоговика могут совпадающие суммы и однотипные назначения платежа, переводы через посредников - например, родственников или знакомых.
Вызовет вопросы, по ее словам, и "нетипичная финансовая активность" по счету: например, только зачисления на счет или быстрое обналичивание средств.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан "Налог на профессиональный доход" в России могут применять люди, которые занимаются предпринимательством, не работая по найму и не привлекая наемных работников. Предельный размер годового дохода самозанятого при этом не должен превышать 2,4 миллиона рублей.
Режим действует в виде эксперимента до конца 2028 года. До конца эксперимента условия режима будут оставаться неизменными. При этом власти ведут борьбу со злоупотреблениями режимом, в частности, попытками подменить реальные трудовые отношения договором с самозанятыми или использовать льготный режим при выручке, значительно превосходящей установленный лимит
По данным ФНС, число самозанятых за прошлый год увеличилось на 26,8%, превысив 15 миллионов человек.
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