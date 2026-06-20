Финансист объяснила, какие операции самозанятых интересуют ФНС

Краткий пересказ от РИА ИИ ФНС использует риск-ориентированный подход при проверках самозанятых.

Внимание налоговиков привлекают регулярные поступления от разных лиц без оформления чеков, существенное расхождение между фактическим оборотом и задекларированным доходом, платежи от компаний и ИП, которые не отражены в системе самозанятых.

Привлечь внимание налоговиков могут совпадающие суммы и однотипные назначения платежа, переводы через посредников, а также нетипичная финансовая активность по счету.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) при проверках самозанятых использует так называемый риск-ориентированный подход: внимание налоговиков привлекают не все денежные операции предпринимателей, а только те, которые соответствуют определенным критериям, рассказала РИА Новости генеральный директор аутсорсинговой компании "Уполномоченная бухгалтерия" Оксана Каверина.

"На что обращает внимание налоговая: регулярные поступления от разных лиц без оформления чеков, существенное расхождение между фактическим оборотом по счету и задекларированным доходом в приложении "Мой налог"; платежи от компаний и ИП, которые не отражены в системе самозанятых", - рассказала Каверина.

Также, по словам эксперта, привлечь внимание налоговика могут совпадающие суммы и однотипные назначения платежа, переводы через посредников - например, родственников или знакомых.

Вызовет вопросы, по ее словам, и "нетипичная финансовая активность" по счету: например, только зачисления на счет или быстрое обналичивание средств.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан "Налог на профессиональный доход" в России могут применять люди, которые занимаются предпринимательством, не работая по найму и не привлекая наемных работников. Предельный размер годового дохода самозанятого при этом не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Режим действует в виде эксперимента до конца 2028 года. До конца эксперимента условия режима будут оставаться неизменными. При этом власти ведут борьбу со злоупотреблениями режимом, в частности, попытками подменить реальные трудовые отношения договором с самозанятыми или использовать льготный режим при выручке, значительно превосходящей установленный лимит