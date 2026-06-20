Еще два адыгейских школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Еще два школьника из Адыгеи сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"В Адыгее стали известны результаты Единого государственного экзамена по математике. Республика получила еще два стобалльных результата! Высокую оценку своего многолетнего труда получили учащиеся майкопских образовательных организаций Глеб Стеблин из гимназии №22 и Дарья Кроль из школы №17. Поздравляю ребят с этим выдающимся достижением", - написал глава на платформе "Макс".

Он подчеркнул, что высший балл по математике – это показатель как глубоких знаний, так и целеустремленности, трудолюбия. Кумпилов напомнил, что ЕГЭ – это важный шаг на пути к будущей профессии, к осознанному выбору жизненного направления.

"Уверен, что такие результаты откроют перед нашими выпускниками новые возможности. Особые слова благодарности – учителям, которые вкладывают в своих учеников знания, силы и душу, помогают поверить в себя, учат мыслить, преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. Большая признательность и родителям, чья поддержка во многом становятся основой успеха детей. Теперь в Адыгее девять стобалльников", - отметил Кумпилов.

Для каждого выпускника, набравшего 100 баллов на Едином госэкзамене, в регионе установлена премия в размере 100 тысяч рублей за каждый предмет, сданный на высшую оценку.