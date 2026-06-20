Ефимов: монтаж фасадов по префаб-технологиям завершается на 70% быстрее

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Префаб-технологии, которые используют в Москве при строительстве домов для участников программы реновации, помогают экономить до 70% времени при монтаже фасадов зданий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Префаб-технологии для строительства домов по программе реновации начали применять в Москве в 2022 году. Они позволяют сэкономить до 70% времени при монтаже фасадов. Применение современных методов строительства помогает быстрее переселять москвичей в новые комфортные дома и обновлять жилой фонд", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По словам замглавы города, 111 домов на свыше 2,3 миллиона квадратных метров построили в Москве на данный момент с использованием префаб-технологий, которые повышают срок службы объектов в среднем до 100 и более лет. В том числе 51 жилое здание возвели только в 2025 году, уточнил заммэра.

Префаб-технологии, кроме того, значительно сокращают сроки строительства и примерно в два раза уменьшают трудозатраты на квадратный метр площади, заметил Ефимов. В качестве примера чиновник привел новостройки по реновации на улице Оренбургской, 30 и улице Сходненской, 42, возведение которых завершилось за рекордные почти семь и восемь месяцев соответственно. В этих жилых комплексах запроектировано в сумме более 410 квартир, добавил руководитель градкомплекса столицы.