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Ефимов: монтаж фасадов по префаб-технологиям завершается на 70% быстрее - РИА Новости, 20.06.2026
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14:07 20.06.2026
Ефимов: монтаж фасадов по префаб-технологиям завершается на 70% быстрее

Ефимов: монтаж фасадов домов идет на 70% быстрее благодаря префаб-технологиям

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Префаб-технологии, которые используют в Москве при строительстве домов для участников программы реновации, помогают экономить до 70% времени при монтаже фасадов зданий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Префаб-технологии для строительства домов по программе реновации начали применять в Москве в 2022 году. Они позволяют сэкономить до 70% времени при монтаже фасадов. Применение современных методов строительства помогает быстрее переселять москвичей в новые комфортные дома и обновлять жилой фонд", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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По словам замглавы города, 111 домов на свыше 2,3 миллиона квадратных метров построили в Москве на данный момент с использованием префаб-технологий, которые повышают срок службы объектов в среднем до 100 и более лет. В том числе 51 жилое здание возвели только в 2025 году, уточнил заммэра.
Префаб-технологии, кроме того, значительно сокращают сроки строительства и примерно в два раза уменьшают трудозатраты на квадратный метр площади, заметил Ефимов. В качестве примера чиновник привел новостройки по реновации на улице Оренбургской, 30 и улице Сходненской, 42, возведение которых завершилось за рекордные почти семь и восемь месяцев соответственно. В этих жилых комплексах запроектировано в сумме более 410 квартир, добавил руководитель градкомплекса столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении возведения пяти многоквартирных домов в рамках программы реновации менее чем за год благодаря современным префаб-технологиям и крупномодульному строительству.
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