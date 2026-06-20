Врач рассказала, чем опасен для глаз дым от шашлыка

Краткий пересказ от РИА ИИ Дым от мангала содержит раздражающие газы (формальдегид и акролеин) и мельчайшие частицы сажи, которые могут вызвать резь в глазах, похожую на легкий сварочный ожог.

Маринад шашлыка также опасен для глаз, так как при контакте с раскаленными углями в воздух поднимаются едкие эфирные соединения.

Врач рекомендует избегать прямого контакта с дымом, не наклоняться к углям, при сильной рези промывать глаза чистой водой, использовать увлажняющие капли и временно снимать контактные линзы.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дым, копоть и пары маринада шашлыка вызывают резь в глазах, которая может дать такой же эффект, как легкий ожог от сварки, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог центра "Зрение" Карина Козина.

"Долгий вечер у мангала на природе для многих заканчивается одинаково: к ночи глаза краснеют, режут и слезятся, будто в них насыпали песка. Ощущение похоже на легкий сварочный ожог, хотя причина у него другая. Опаснее по последствиям сварка без маски, а вот сушит и раздражает чаще и сильнее именно дым - у мангала человек стоит часами", - сообщила она.

Врач отметила, что в дыме от углей есть раздражающие газы: формальдегид и акролеин, которые напрямую воздействуют на нервные окончания роговицы. Мельчайшие частицы сажи оседают на слезной пленке, тонком защитном слое влаги на глазу, механически царапают поверхность и несут на себе едкую химию. Кроме того, горячий дым ускоряет испарение слез, и глаза быстро пересыхают.

Эксперт добавила, что маринад шашлыка также опасен для глаз. Когда на раскаленные угли капает сок с луком и чесноком, в воздух поднимаются их едкие эфирные соединения.

"Отдельная история - контактные линзы у мангала. Мягкая линза работает как губка: она впитывает частицы дыма и копоти и удерживает раздражители прямо у роговицы, а в горячем сухом воздухе еще и быстрее теряет влагу. Поэтому в линзах резь и сухость у костра выражены сильнее, и снять их на это время разумнее, чем терпеть", - прокомментировала она.

Козина советует, чтобы вечер не закончился быстро: вставать со стороны, чтобы дым не попадал в глаза, не наклоняться к углям вплотную, при сильной рези необходимо промыть глаза чистой водой и закапать увлажняющие капли, которые создадут искусственную слезу, а также находиться у костра без контактных линз и не тереть глаза руками, которые пахнут дымом и маринадом.