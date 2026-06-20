СВР раскрыла протоколы допросов племянника Гитлера в советском плену

Краткий пересказ от РИА ИИ Служба внешней разведки России раскрыла протоколы допросов племянника Адольфа Гитлера Лео Раубаля, который попал в советский плен под Сталинградом.

Лео Раубаль назвал разгром немецких войск у Волги небывалым поражением в истории.

Сталинградская битва, закончившаяся 2 февраля 1943 года, стала переломным моментом в ходе Второй мировой войны.

В ходе Сталинградской битвы немцы и их союзники потеряли около 1,5 миллиона человек.

Лео Раубаль был осужден в СССР на 25 лет лагерей как соучастник злодеяний нацистов, но освобожден в 1955 году.

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Служба внешней разведки России раскрыла протоколы допросов племянника главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера Лео Раубаля, попавшего в советский плен под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны и назвавшего разгром немецких войск у Волги небывалым поражением в истории. С этими архивными документами ознакомилось РИА Новости.

Двадцать второго июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В России 22 июня – День памяти и скорби.

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Румынии, Венгрии и Сталинградская битва, закончившаяся 2 февраля 1943 года, стала переломным моментом в ходе всей Второй мировой войны, после чего стратегическая инициатива перешла к Красной армии. По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все сражения, предшествовавшие ей в мировой истории. Во время Сталинградской наступательной операции немцы и их союзники из Италии Хорватии потеряли около 1,5 миллиона человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.

Как следует из спецсообщения НКВД СССР от 17 марта 1943 года, несколькими днями ранее, в конце февраля, было установлено, что в лагере №108/10, где содержались немцы, взятые в плен в ходе Сталинградской битвы, находится племянник Гитлера - бывший начальник колонны боеприпасов зенитного дивизиона 93-й дивизии 6-й армии вермахта лейтенант Лео Раубаль, 1906 года рождения. Он попал в плен в январе 1943-го. Сообщалось, что Раубаль на допросе не стал скрывать, что является сыном сводной сестры Гитлера Ангелы Раубаль. Также указывалось, что Лео Раубаль доставлен в Москву , содержится во внутренней тюрьме НКВД СССР на Лубянке и числится за 2-м (контрразведывательным) Управлением НКВД.

Далее идет совместный рапорт руководителей 1-го Управления НКВД (внешняя разведка) Павла Фитина и 2-го Управления НКВД Петра Федотова на имя заместителя наркома внутренних дел СССР Всеволода Меркулова. В документе сообщалось о проведенных во внешней разведке допросах Раубаля. В частности, Раубаль рассказал, что в свое время часто встречался с Гитлером. "Лео Раубаль развитой и образованный человек. На предварительном допросе в 1-м Управлении в своих показаниях о родственниках придерживался существующей в Германии официальной версии", - отмечалось в рапорте. Также в документе предлагалось продолжить работу с Раубалем и в числе прочего выяснить детали прошлого Гитлера, его частной жизни, характера и привычек; уточнить круг ближайшего окружения фюрера, получить характеристики на этих лиц и данные о взаимоотношениях Гитлера с каждым из них; выяснить вопросы организации охраны Гитлера и порядка в его резиденции.

Признание небывалого поражения

Предварительные допросы Раубаля 22 и 27 марта 1943-го проводил лично начальник 1-го (германского) отдела 1-го Управления НКВД, выдающийся советский разведчик Александр Михайлович Коротков (1909-1961). Перед войной Коротков, бывший заместителем резидента в Берлине , восстановил связь с ценнейшими источниками советской внешней разведки в столице Третьего рейха. В также опубликованном рапорте на имя Фитина и Федотова Коротков высказал свое мнение о Раубале. "Военнопленный Раубаль, безусловно, знает многое, по крайней мере из личной жизни Гитлера, данные о его ближайшем окружении, порядке в резиденциях Гитлера и заслуживает поэтому интереса", - отмечал Коротков.

Племянник фюрера не производит впечатления нациста-фанатика, писал Коротков.

"Из не запротоколированных ответов Раубаля видно, что он приятно удивлен несоответствием русского плена немецкой пропаганде по этому поводу… Поражение немецкой армии под Сталинградом он считает небывалым в истории поражением, которое выходит за рамки простого уничтожения армии и территориального выигрыша", - указывалось в рапорте.

Раубаль охотно отвечал на вопросы, но в своих показаниях держался распространявшихся германскими властями официальных версий событий из личной жизни фюрера – например, о смерти своей сестры, племянницы Гитлера Ангелы Раубаль, отмечал Коротков. Ангелу (Гели) Раубаль, в которую Гитлер был влюблен, 18 сентября 1931 года нашли застреленной в его мюнхенской квартире. На этот счет было выдвинуто несколько версий, в том числе о самоубийстве. Как следует из фотокопий протоколов допросов, Лео Раубаль держался версии, что смерть сестры якобы стала несчастным случаем в результате неумелого обращения с ручным оружием.

Также Раубаль рассказал, что впервые встретился с Гитлером в 1922 году в Вене , а последний раз совсем недолго виделся с ним в 1942 году в Берлине после очередного заседания Рейхстага. Раубаль поведал и о том, что после 1933 года, то есть после прихода Гитлера к власти в Германии, писал ему поздравительные письма по разным поводам, но ответных писем никогда не получал. Из числа соратников Гитлера Раубаль, по его словам, более-менее близко знал бывшего личного секретаря фюрера, заместителя Гитлера по нацистской партии НСДАП Рудольфа Гесса , а также казначея НСДАП Франца Шварца. Раубаль рассказал, что лично знал рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и поверхностно знал других членов руководства Третьего рейха - Йозефа Геббельса , Германа Геринга, Йоахима фон Риббентропа и Мартина Бормана.

Как отмечал Коротков, Раубаль старался отвечать ему так, чтобы не вызывать новых вопросов – например, сужая круг знакомых из верхушки НСДАП, а также подчеркивая семейный характер всех своих разговоров с Гитлером.

Великобритании и Показания Раубаля о родственниках Гитлера советская внешняя разведка сопоставляла в том числе с двухтомной биографией Гитлера, написанной немецким журналистом Конрадом Гейденом, который был вынужден покинуть Германию после прихода нацистов к власти. Та книга вышла в 1936-1937 годах в Швейцарии , ее также издавали в США Франции . "Сам Лео Раубаль в книге не упоминается", - отмечал Коротков в отдельной справке в марте 1943 года.

Сомнения в полноте показаний

По итогам работы с Раубалем в июле 1943-го была подготовлена обобщающая справка также за подписью Короткова. Раубаля допрашивали о личной жизни Гитлера, его привычках, наклонностях, взаимоотношениях с государственными и партийными руководителями Германии, об охране Гитлера и о лицах из ближайшего окружения Гитлера, говорилось в документе.

"По всем этим вопросам, как в устной форме, так и в собственноручных показаниях Раубаль не дал ничего нового по сравнению с имеющимися агентурными данными… и данными литературы, за исключением сведений о связи Гитлера с некой Браун и нескольких скандальных фактов, компрометирующих лиц из окружения Гитлера, прикрываясь тем, что он редко встречался со своим дядей или официальными версиями", - отмечал Коротков. Речь шла о любовнице Гитлера Еве Браун, с которой он был знаком с 1929 года.

Как сообщал Коротков, Раубаль по итогам общения с ним остался на прежних позициях и утверждал, что ничего больше не знает. Но опытнейший разведчик усомнился в этом. "Следует, однако, считать, что Раубаль рассказал далеко не все, что он знает" - такими словами Короткова заканчивался документ.

Лео Раубаль в 1949 году военным трибуналом войск МВД Ивановской области был осужден на 25 лет лагерей как соучастник злодеяний нацистов на советской земле. Раубаля в числе других немецких офицеров и генералов, осужденных в СССР, освободили в 1955 году после первого официального визита в Москву канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

Гитлер и Ева Браун 29 апреля 1945 года обвенчались в бункере фюрера в осажденном советскими войсками Берлине, а на следующий день покончили жизнь самоубийством.