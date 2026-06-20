Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 50 военнослужащих ВСУ.
- Нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Димитрово и Преображенка Запорожской области.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 50 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
По данным МО РФ, нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Димитрово и Преображенка Запорожской области.
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