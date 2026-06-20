Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев указал на попытки Туска выгородить сторонников нацизма на Украине - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 20.06.2026
Дмитриев указал на попытки Туска выгородить сторонников нацизма на Украине

Дмитриев: Туск пытается выгородить сторонников нацизма на Украине

© AP Photo / Omar HavanaДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на попытки премьер-министра Польши Дональда Туска выгородить сторонников нацизма на Украине.
  • Туск попытался вмешаться в конфликт между Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким по поводу героизации на Украине главарей УПА.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на попытки премьер-министра Польши Дональда Туска выгородить сторонников нацизма на Украине.
Ранее Туск попытался вклиниться в конфликт, разгоревшийся между Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким по поводу героизации на Украине главарей УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена). Туск посетовал на то, что этот конфликт "шокирует союзников", и обвинил Зеленского и Навроцкого в обострении напряженности между Польшей и Украиной.
"Туск поспешил встать на защиту сторонников нацизма, которых разоблачил президент Польши Навроцкий", - написал Дмитриев в соцсети Х.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (террористическая организация, запрещена в РФ) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Медведев прокомментировал лишение Зеленского ордена Белого орла
00:08
 
ПольшаУкраинаРоссияДональд ТускВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийРоссийский фонд прямых инвестицийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала