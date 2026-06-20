Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на попытки премьер-министра Польши Дональда Туска выгородить сторонников нацизма на Украине.
- Туск попытался вмешаться в конфликт между Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким по поводу героизации на Украине главарей УПА.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на попытки премьер-министра Польши Дональда Туска выгородить сторонников нацизма на Украине.
Ранее Туск попытался вклиниться в конфликт, разгоревшийся между Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким по поводу героизации на Украине главарей УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена). Туск посетовал на то, что этот конфликт "шокирует союзников", и обвинил Зеленского и Навроцкого в обострении напряженности между Польшей и Украиной.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (террористическая организация, запрещена в РФ) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в РФ террористическая организация