Завербованная телефонными мошенниками девушка объяснила свои действия

Краткий пересказ от РИА ИИ Девушка, завербованная телефонными мошенниками, считала свои действия рассылкой рекламы.

Она получила оборудование на пункте выдачи заказов и общалась с «работодателями» в Telegram, где ей дали инструкцию по работе.

Задержанная призналась, что не следит за новостями и не слышала о подобных мошеннических схемах, несмотря на то что ее знакомая стала жертвой мошенников.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Завербованная телефонными мошенниками девушка рассказала, что считала свои действия рассылкой рекламы, соответствующее видео распространила пресс-служба Следственного комитета России.

На кадрах, распространенных пресс-службой СК РФ в целях предотвращения телефонного мошенничества, задержанная рассказала, что решила поискать подработку на популярных сайтах с вакансиями и просто откликалась на все объявления подряд. После чего с ней связались в Telegram и предложили работу.

"Сказали, что они занимаются рекламой, просто как рассылками, смс-сообщения, которые у нас не запрещены", - пояснила она.

Девушка согласилась на подработку, по ее словам, оборудование она получила на пункте выдачи заказов, куда его доставили через сторонние курьерские службы по указанию "нанимателей". Инструкцию по работе она получила в Telegram, где и общалась со своими "работодателями". При этом контакты собеседников были скрыты. Кроме того, женщине объяснили, что это "серая работа".

"Ребята были очень дружелюбные, внушали доверие... Говорили обстоятельно очень", - сказала девушка, отвечая на вопрос о том, почему она поверила кураторам.

При этом на вопрос о том, слышала ли она до этого случая о мошеннических схемах, задержанная ответила, что нет.

"Я не знаю, с какого возраста я не смотрю новости... Зачем лишние тревоги и переживания, когда у нас и так все нестабильно в нашей жизни", - сказала девушка.

При этом она добавила, что ее знакомая стала жертвой мошенников.