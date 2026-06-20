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В деле Шурыгиной о распространении порнографии фигурируют еще два человека - РИА Новости, 20.06.2026
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05:12 20.06.2026
В деле Шурыгиной о распространении порнографии фигурируют еще два человека

РИА Новости: фигурантами дела Шурыгиной стали еще два человека

© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтактеДиана Шурыгина
Диана Шурыгина - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте
Диана Шурыгина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По делу о распространении порнографии вместе с Дианой Шурыгиной задержаны еще два человека, они отправлены под домашний арест.
  • Уголовное дело на Шурыгину возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под ее управлением.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вместе с Дианой Шурыгиной по делу о распространении порнографии были задержаны еще два фигуранта, они отправлены под домашний арест, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"По делу также задержаны еще два человека, оба помещены под домашний арест", - сказал собеседник агентства.
В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, ей предъявлено обвинение. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено на Шурыгину после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением блогера.
Диана Шурыгина - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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18 июня, 01:30
 
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