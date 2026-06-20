В деле Шурыгиной о распространении порнографии фигурируют еще два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ По делу о распространении порнографии вместе с Дианой Шурыгиной задержаны еще два человека, они отправлены под домашний арест.

Уголовное дело на Шурыгину возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под ее управлением.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вместе с Дианой Шурыгиной по делу о распространении порнографии были задержаны еще два фигуранта, они отправлены под домашний арест, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

"По делу также задержаны еще два человека, оба помещены под домашний арест", - сказал собеседник агентства.