В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чикаго неизвестные из красного внедорожника открыли стрельбу по толпе, пострадали не менее 13 человек.
- Инцидент произошел в пятницу вечером в квартале Принстон-парк.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по толпе в Чикаго, не менее 13 человек пострадали, сообщает телеканал АВС со ссылкой на полицию города.
По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером. Полиция Чикаго прибыла на вызов из-за стрельбы в квартал Принстон-парк около 23.00 по местному времени (07.00 мск в субботу).
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"В пятницу вечером на южной стороне города двое, стрелявших из проезжающего автомобиля, ранили по меньшей мере 13 человек", - говорится в сообщении телеканала.
АВС уточняет со ссылкой на следователей, что красный внедорожник подъехал к большой толпе, и двое, находившихся в машине, открыли огонь. После этого неизвестные скрылись с места происшествия. Как добавляет телеканал, пострадавшие, среди которых были люди от 17 до 47 лет, были госпитализированы.
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