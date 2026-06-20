В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе

"В пятницу вечером на южной стороне города двое, стрелявших из проезжающего автомобиля, ранили по меньшей мере 13 человек", - говорится в сообщении телеканала.

АВС уточняет со ссылкой на следователей, что красный внедорожник подъехал к большой толпе, и двое, находившихся в машине, открыли огонь. После этого неизвестные скрылись с места происшествия. Как добавляет телеканал, пострадавшие, среди которых были люди от 17 до 47 лет, были госпитализированы.