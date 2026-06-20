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ВС России наносят удары по ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.06.2026
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10:36 20.06.2026
ВС России наносят удары по ВСУ на Запорожском направлении

БПЛА группировки "Восток" наносят удары по ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ на Запорожском направлении
Военнослужащий МО РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» регулярно наносят удары по украинским националистам в зоне спецоперации.
  • Целью российского подразделения беспилотных систем была живая сила ВСУ на опорных пунктах, наблюдательных позициях и при попытках ротации в тыл.
МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Операторы ударных беспилотников российской группировки войск "Восток" продолжают регулярно наносить удары по украинским националистам в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"В зоне ответственности группировки войск "Восток" операторы ударных беспилотных летательных аппаратов продолжают регулярно наносить удары по личному составу украинских националистов на запорожском направлении", - говорится в сообщении ведомства.
По информации Минобороны России, целью российского подразделения беспилотных систем была живая сила ВСУ, находившаяся на опорных пунктах, наблюдательных позициях, а также осуществлявшая попытки ротации в тыл.
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