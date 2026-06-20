Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» регулярно наносят удары по украинским националистам в зоне спецоперации.
- Целью российского подразделения беспилотных систем была живая сила ВСУ на опорных пунктах, наблюдательных позициях и при попытках ротации в тыл.
МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Операторы ударных беспилотников российской группировки войск "Восток" продолжают регулярно наносить удары по украинским националистам в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"В зоне ответственности группировки войск "Восток" операторы ударных беспилотных летательных аппаратов продолжают регулярно наносить удары по личному составу украинских националистов на запорожском направлении", - говорится в сообщении ведомства.
По информации Минобороны России, целью российского подразделения беспилотных систем была живая сила ВСУ, находившаяся на опорных пунктах, наблюдательных позициях, а также осуществлявшая попытки ротации в тыл.