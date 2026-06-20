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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 20.06.2026
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09:18 20.06.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на муниципалитеты Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.
  • Под ударами беспилотников ВСУ находятся три муниципалитета: в Шебекинском округе ранен водитель грузового автомобиля, в селе Волоконовского округа мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, под ударами три муниципалитета, сообщили в оперативном штабе региона.
"Под ударами беспилотников ВСУ три муниципалитета. Пострадали два человека", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в Шебекинском округе водитель грузового автомобиля ранен из-за атаки дрона, его госпитализируют.
В оперштабе добавили, что в селе Волоконовского округа от детонации дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра, ему оказали медицинскую помощь.
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