В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

Под ударами беспилотников ВСУ находятся три муниципалитета: в Шебекинском округе ранен водитель грузового автомобиля, в селе Волоконовского округа мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, под ударами три муниципалитета, сообщили в оперативном штабе региона.

"Под ударами беспилотников ВСУ три муниципалитета. Пострадали два человека", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе " Макс ".

Отмечается, что в Шебекинском округе водитель грузового автомобиля ранен из-за атаки дрона, его госпитализируют.