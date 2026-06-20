В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.
- Под ударами беспилотников ВСУ находятся три муниципалитета: в Шебекинском округе ранен водитель грузового автомобиля, в селе Волоконовского округа мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, под ударами три муниципалитета, сообщили в оперативном штабе региона.
Отмечается, что в Шебекинском округе водитель грузового автомобиля ранен из-за атаки дрона, его госпитализируют.
В оперштабе добавили, что в селе Волоконовского округа от детонации дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра, ему оказали медицинскую помощь.