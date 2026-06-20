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Число сбитых БПЛА в Севастополе выросло до пяти - РИА Новости, 20.06.2026
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Число сбитых БПЛА в Севастополе выросло до пяти

Силы ПВО сбили пять БПЛА в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, сбиты пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент.
  • По предварительной информации губернатора Михаила Развожаева, в результате атаки никто не пострадал.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбиты пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава города в субботу сообщил о воздушной тревоге, позже - о двух сбитых БПЛА в Севастополе.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБалаклаваМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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