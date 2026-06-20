Число сбитых БПЛА в Севастополе выросло до пяти

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбиты пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.