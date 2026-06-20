ПВО сбила два БПЛА в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе.
- Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты два БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор попросил жителей Севастополя соблюдать меры безопасности.
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Вчера, 01:35