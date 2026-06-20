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В Белгородской области боец "Орлана" пострадал из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 20.06.2026
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В Белгородской области боец "Орлана" пострадал из-за атаки БПЛА

В Белгородской области боец "Орлана" пострадал из-за атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан», он получил проникающее ранение брюшной полости и находится в тяжелом состоянии.
  • В Грайвороне и других населенных пунктах региона повреждены административные здания, объекты инфраструктуры, частные дома и техника.
  • В Новой Таволжанке после ударов FPV-дронов загорелись два частных дома, пожары были ликвидированы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадал боец "Орлана" в результате атаки БПЛА в Белгородской области, он в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе региона.
"В результате атаки вражеского дрона пострадал боец подразделения "Орлан". В городе Грайворон от детонации дрона боец получил проникающее ранение брюшной полости. По оценке медиков, мужчина в тяжелом состоянии. В Грайворонской ЦРБ ему оказывают необходимую помощь. На месте атаки повреждено административное здание", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Кроме того, в округе села Смородино поврежден объект инфраструктуры. В Глотово и Малиновке во дворах частных домов повреждены окна и входная группа. Как сообщается, в Ясных Зорях пострадало техническое помещение.
Также оперштаб отметил, что в Шебекинском округе в Маломихайловке повреждено остекление в частном доме, также в Крапивном поврежден трактор, в Новой Таволжанке после ударов FPV-дронов загорелись два частных дома (пожары ликвидированы), кроме того, повреждены фасады и окна. В Шебекино пробита кровля частного домовладения, а в селе Доброе взрыв на предприятии повредил грузовой автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонШебекино
 
 
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