В Белгородской области боец "Орлана" пострадал из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадал боец "Орлана" в результате атаки БПЛА в Белгородской области, он в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе региона.

Кроме того, в округе села Смородино поврежден объект инфраструктуры. В Глотово и Малиновке во дворах частных домов повреждены окна и входная группа. Как сообщается, в Ясных Зорях пострадало техническое помещение.