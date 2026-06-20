В Брянской области при атаке дронов погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские беспилотники атаковали Суземку в Брянской области.
- Есть погибший и пострадавшая.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские беспилотники ударили по Брянской области, есть погибший, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Пострадавшую доставили в больницу. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего.
Как он сообщил позже, за сутки над регионом уничтожили 118 БПЛА, на местах работают оперативные и экстренные службы.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в России. Накануне они ударили по жилому дому в поселке Рабочий Брянской области. Погибла женщина. В городе Трубчевск ранения получил 11-летний ребенок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18