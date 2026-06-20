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В Брянской области при атаке дронов погиб мирный житель - РИА Новости, 20.06.2026
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08:54 20.06.2026 (обновлено: 14:13 20.06.2026)
В Брянской области при атаке дронов погиб мирный житель

При атаке дронов ВСУ на Суземку в Брянской области погиб мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские беспилотники атаковали Суземку в Брянской области.
  • Есть погибший и пострадавшая.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские беспилотники ударили по Брянской области, есть погибший, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения", — написал он в канале на платформе "Макс".
Пострадавшую доставили в больницу. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего.
Как он сообщил позже, за сутки над регионом уничтожили 118 БПЛА, на местах работают оперативные и экстренные службы.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в России. Накануне они ударили по жилому дому в поселке Рабочий Брянской области. Погибла женщина. В городе Трубчевск ранения получил 11-летний ребенок.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныЕгор Ковальчук
 
 
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