Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен в Берлине

Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ В Берлине прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен в преддверии 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев.

Посол подчеркнул, что многие немецкие граждане пришли почтить память павших в борьбе с фашизмом советских воинов, несмотря на текущий политический курс Берлина.

БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен прошла в Берлине в преддверии 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Германии В мероприятии принял участие посол России Сергей Нечаев . Дань памяти погибшим советским воинам также отдали участники прошедшей в немецкой столице антивоенной демонстрации, выступающие за нормализацию отношений с Россией.

В завершение церемонии собравшиеся у мемориала громко скандировали "Дружба!" и "Спасибо!".

Как отметил после мероприятия Сергей Нечаев, почтить память павших в борьбе с фашизмом советских воинов пришли, вопреки текущему политическому курсу Берлина , многие немецкие граждане.

"Неожиданно много немецких друзей пришли вместе с нами вспомнить о 22 июня 1941 года. Как можно заметить, у нас в Германии немало друзей, которые отмечают вместе с нами эту трагическую дату", - сказал российский посол.

Нечаев подчеркнул, что на мемориальные мероприятия к советским военным памятникам и могилам на территории Германии неизменно приходит много местных жителей.

"Эти люди помнят и отдают дань памяти советскому солдату-освободителю, они не допускают никаких иных интерпретаций или, как сейчас принято говорить, "контекстуализации" исторического прошлого, при помощи которых пытаются по-разному толковать историю", - заметил посол России.