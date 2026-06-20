Рейтинг@Mail.ru
Российский посол и жители Берлина почтили память погибших советских воинов - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 20.06.2026
Российский посол и жители Берлина почтили память погибших советских воинов

Посол РФ и жители Берлина почтили память павших в ВОВ советских воинов

© Фото : Посольство России в Германии/TelegramТоржественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен в Берлине
Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Посольство России в Германии/Telegram
Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен в преддверии 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.
  • В мероприятии принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев.
  • Посол подчеркнул, что многие немецкие граждане пришли почтить память павших в борьбе с фашизмом советских воинов, несмотря на текущий политический курс Берлина.
БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен прошла в Берлине в преддверии 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев. Дань памяти погибшим советским воинам также отдали участники прошедшей в немецкой столице антивоенной демонстрации, выступающие за нормализацию отношений с Россией.
Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Оскверненный в Вене памятник советским воинам немедленно очистили
11 мая, 18:11
В завершение церемонии собравшиеся у мемориала громко скандировали "Дружба!" и "Спасибо!".
Как отметил после мероприятия Сергей Нечаев, почтить память павших в борьбе с фашизмом советских воинов пришли, вопреки текущему политическому курсу Берлина, многие немецкие граждане.
"Неожиданно много немецких друзей пришли вместе с нами вспомнить о 22 июня 1941 года. Как можно заметить, у нас в Германии немало друзей, которые отмечают вместе с нами эту трагическую дату", - сказал российский посол.
Нечаев подчеркнул, что на мемориальные мероприятия к советским военным памятникам и могилам на территории Германии неизменно приходит много местных жителей.
"Эти люди помнят и отдают дань памяти советскому солдату-освободителю, они не допускают никаких иных интерпретаций или, как сейчас принято говорить, "контекстуализации" исторического прошлого, при помощи которых пытаются по-разному толковать историю", - заметил посол России.
В этой связи Нечаев подчеркнул, что Россия выступает против любых попыток фальсификации истории и искренне ценит порыв рядовых немцев, которые "помнят, ценят и отдают дань памяти" погибшим советским воинам.
Посол РФ в ФРГ на церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Посол России возложил венки к советскому воинскому мемориалу в Берлине
9 мая, 11:16
 
В миреРоссияГерманияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала