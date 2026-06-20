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"Авито" скроет объявления о перепродаже бензина - РИА Новости, 20.06.2026
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14:43 20.06.2026
"Авито" скроет объявления о перепродаже бензина

"Авито" скроет все объявления о перепродаже бензина во избежание спекуляций

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Онлайн-площадка "Авито" скроет все объявления о перепродаже бензина во избежание спекуляций на товары первой необходимости.
  • Федеральная антимонопольная служба направила двум крупным независимым сетям АЗС Москвы и Московской области запрос о ценах и объемах реализации топлива.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Онлайн-площадка "Авито" скроет все объявления о перепродаже бензина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Все объявления по перепродаже бензина на "Авито" будут скрыты в ближайшее время во избежание спекуляций на товары первой необходимости. Правило вступило в силу, модерация запущена", - рассказали там.
В "Авито" также пообещали пересмотреть регламенты и доработать правила в этой категории, вплоть до запрета на определенные действия.
Федеральная антимонопольная служба на этой неделе направила двум крупным независимым сетям АЗС Москвы и Московской области "Трасса" и "Нефтьмагистраль" запрос о ценах и объемах реализации топлива.
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ЭкономикаМоскваМосковская область (Подмосковье)Авито
 
 
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