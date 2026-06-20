"Авито" скроет объявления о перепродаже бензина

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Онлайн-площадка "Авито" скроет все объявления о перепродаже бензина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В "Авито" также пообещали пересмотреть регламенты и доработать правила в этой категории, вплоть до запрета на определенные действия.