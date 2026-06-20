В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР из-за атак ударных дронов ВСУ погиб один человек, еще один мирный житель пострадал.
- Повреждено два домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, тринадцать грузовых и четыре легковых автомобиля в нескольких муниципальных округах ДНР.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один мирный житель пострадал в субботу в ДНР из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
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"В Старобешевском муниципальном округе на трассе Донецк - Новоазовск - Седово вблизи села Раздольное погиб мужчина 1969 года рождения", - написал он в Telegram-канале.
Также глава республики сообщил, что мужчина в Центрально-Городском районе Горловки получил ранения средней степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.