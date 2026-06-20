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В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 20.06.2026
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22:16 20.06.2026
В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ погиб один человек

Пушилин: в ДНР при атаках дронов ВСУ один мужчина погиб и один получил ранения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР из-за атак ударных дронов ВСУ погиб один человек, еще один мирный житель пострадал.
  • Повреждено два домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, тринадцать грузовых и четыре легковых автомобиля в нескольких муниципальных округах ДНР.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один мирный житель пострадал в субботу в ДНР из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"В Старобешевском муниципальном округе на трассе Донецк - Новоазовск - Седово вблизи села Раздольное погиб мужчина 1969 года рождения", - написал он в Telegram-канале.
Также глава республики сообщил, что мужчина в Центрально-Городском районе Горловки получил ранения средней степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.
Кроме того, по словам Пушилина, повреждено два домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, тринадцать грузовых и четыре легковых автомобиля в Макеевке, Горловке, Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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