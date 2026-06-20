В Горловке при атаке украинского беспилотника поврежден автобус

ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

Мэр добавил, что также ударом украинского БПЛА был ранен мирный житель и поврежден один легковой автомобиль.