В Горловке при атаке украинского беспилотника поврежден автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника.
- Также был ранен мирный житель и поврежден один легковой автомобиль.
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки поврежден пассажирский автобус", – написал он в своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что также ударом украинского БПЛА был ранен мирный житель и поврежден один легковой автомобиль.
В Горловке автобус получил повреждения при атаке БПЛА
15 июня, 11:33