Жители Камчатки рассказали о двух сильных землетрясениях

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Камчатского края почувствовали два сильных подземных толчка.

Они рассказали, что в квартирах раскачивались люстры, звенела посуда, а на верхних этажах трясло особенно заметно

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн – РИА Новости. Жители Камчатского края в пятницу почувствовали два сильных подземных толчка, они рассказали, что в квартирах раскачивались люстры, звенела посуда, а на верхних этажах трясло особенно заметно.

Первое землетрясение произошло в 18.51 по местному времени (9.51 мск), а через минуту последовало второе, более сильное. Магнитуда второго толчка составила 6,9. Эпицентр находился в 183 километрах от краевой столицы, очаг залегал на глубине 15,4 километра. Интенсивность обоих землетрясений в Петропавловске-Камчатском предварительно оценена в четыре балла.

Впечатлениями жители региона активно делятся в соцсетях, некоторые припоминают землетрясение лета прошлого года.

"Шкаф дверями хлопал, как прошлым летом", — написала жительница микрорайона "Силуэт" в Петропавловске-Камчатском.

Женщина из микрорайона "Горизонт-Юг" рассказала, что ее "как на волнах качало, думала, что голова закружилась", а ее соседи не сразу поняли, что происходит.

Житель Елизово написал, что "хорошо трясло", и поделился, что его жена запаниковала. По словам женщины из Елизово, "на кухне все звенело, особенно посуда в шкафу, прямо дрожала".

Жительница Вулканного призналась, что пришлось хвататься за стены и держаться за дверные косяки.