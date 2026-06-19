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Жители Камчатки рассказали о двух сильных землетрясениях - РИА Новости, 19.06.2026
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11:42 19.06.2026
Жители Камчатки рассказали о двух сильных землетрясениях

Жители Камчатки рассказали, что из-за землетрясений качались люстры

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский
Вид на Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Камчатского края почувствовали два сильных подземных толчка.
  • Они рассказали, что в квартирах раскачивались люстры, звенела посуда, а на верхних этажах трясло особенно заметно
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн – РИА Новости. Жители Камчатского края в пятницу почувствовали два сильных подземных толчка, они рассказали, что в квартирах раскачивались люстры, звенела посуда, а на верхних этажах трясло особенно заметно.
Первое землетрясение произошло в 18.51 по местному времени (9.51 мск), а через минуту последовало второе, более сильное. Магнитуда второго толчка составила 6,9. Эпицентр находился в 183 километрах от краевой столицы, очаг залегал на глубине 15,4 километра. Интенсивность обоих землетрясений в Петропавловске-Камчатском предварительно оценена в четыре балла.
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Впечатлениями жители региона активно делятся в соцсетях, некоторые припоминают землетрясение лета прошлого года.
"Шкаф дверями хлопал, как прошлым летом", — написала жительница микрорайона "Силуэт" в Петропавловске-Камчатском.
Женщина из микрорайона "Горизонт-Юг" рассказала, что ее "как на волнах качало, думала, что голова закружилась", а ее соседи не сразу поняли, что происходит.
Житель Елизово написал, что "хорошо трясло", и поделился, что его жена запаниковала. По словам женщины из Елизово, "на кухне все звенело, особенно посуда в шкафу, прямо дрожала".
Жительница Вулканного призналась, что пришлось хвататься за стены и держаться за дверные косяки.
В июле 2025 года в Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало волну цунами высотой до четырех метров, магнитуда землетрясения составила 8,7.
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