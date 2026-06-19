Зеленский заявил, что переговоры России и Украины могут возобновиться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский считает, что переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта могут возобновиться.
- Путин отметил, что письмо Зеленского было с элементами хамства, и заявил, что пока не видит смысла во встрече с ним.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта могут возобновиться.
"Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся. Вопрос - в каком формате", - заявил Зеленский во время общения с журналистами.
Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства, и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.