Зеленский заявил, что переговоры России и Украины могут возобновиться

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта могут возобновиться.

Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства, и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.