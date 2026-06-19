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Зеленский заявил, что переговоры России и Украины могут возобновиться - РИА Новости, 19.06.2026
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23:09 19.06.2026
Зеленский заявил, что переговоры России и Украины могут возобновиться

Зеленский допустил возобновление переговоров России и Украины

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский считает, что переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта могут возобновиться.
  • Путин отметил, что письмо Зеленского было с элементами хамства, и заявил, что пока не видит смысла во встрече с ним.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта могут возобновиться.
"Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся. Вопрос - в каком формате", - заявил Зеленский во время общения с журналистами.
Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства, и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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