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Миронов предложил установить стандарт зарплаты для медработников - РИА Новости, 19.06.2026
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05:14 19.06.2026
Миронов предложил установить стандарт зарплаты для медработников

Миронов предложил установить гарантированный стандарт зарплаты для медработников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести минимальный гарантированный стандарт зарплаты для среднего и младшего медицинского персонала в размере 150% среднемесячной региональной зарплаты.
  • Указанная мера позволит сформировать федеральный социальный стандарт оплаты труда медицинских работников.
  • Одной из наиболее значимых проблем в системе оплаты труда медперсонала остается существенная дифференциация заработных плат, зависящих от экономического положения конкретной территории.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести минимальный гарантированный стандарт зарплаты для среднего и младшего медицинского персонала государственных и муниципальных медорганизаций в размере 150% среднемесячной региональной зарплаты.
Официальное обращение по данному вопросу лидер СР направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне минимальной гарантированной планки оплаты труда среднего и младшего медицинского персонала государственных и муниципальных медицинских организаций в размере не ниже ста пятидесяти процентов среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации", - сказано в письме.
Отмечается, что указанная мера позволит сформировать федеральный социальный стандарт оплаты труда медицинских работников, ниже которого заработная плата в сфере здравоохранения не должна опускаться в регионе проживания и работы специалиста.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что одной из наиболее значимых проблем в системе оплаты труда медперсонала остается существенная дифференциация заработных плат. Они, по его словам, зависят не только от квалификации и сложности выполняемой работы, но и от экономического положения конкретной территории.
"Медики из экономически менее благополучных регионов оказываются в положении двойного неравенства. Они зарабатывают значительно меньше своих коллег из других субъектов и получают ниже, чем специалисты из других отраслей в своем регионе. Ситуация недопустимая, и поэтому мы предлагаем ввести минимальный гарантированный стандарт оплаты труда", - добавил он.
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