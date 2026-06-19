Директор ЗАЭС назвал условия для восстановления транспортного цеха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся серии атак беспилотников ВСУ вечером 18 июня и в ночь на 19 июня, произошло возгорание в одном из боксов.
- Директор станции Юрий Черничук сообщил, что восстановить здание транспортного цеха можно быстро, главное — обеспечить безопасность ремонтных и строительных работ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Восстановить здание транспортного цеха Запорожской АЭС, атакованного ВСУ, можно быстро, главное обеспечить безопасность, сообщил директор станции Юрий Черничук.
Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций "Росатома", подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Произошло возгорание в одном из боксов. Зафиксировано не менее 14 ударов, пострадавших нет. Цех находится в промышленной зоне города-спутника атомной станции Энергодара.
“Восстановить здание и функционирование здания мы сможем достаточно быстро, нам только нужно обеспечить безопасность работы как ремонтных подразделений, так и строительных”, - сказал Черничук ИС "Вести".
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