Запорожская АЭС подверглась массированной атаке украинских беспилотников

Боевики нанесли не менее 14 ударов. В одном из боксов вспыхнул пожар, пострадавших нет. Сохраняется угроза повторных атак, из-за этого оценить масштаб повреждений пока невозможно.

Как отметили в пресс-службе, таким образом киевский режим пытается нарушить работу транспортной инфраструктуры и осложнить логистику, что создает дополнительные риски для безопасности. Там добавили, что несмотря на провокации, сотрудники станции принимают все меры для устойчивой работы объекта.