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Запорожская АЭС подверглась массированной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 19.06.2026
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08:25 19.06.2026 (обновлено: 10:43 19.06.2026)
Запорожская АЭС подверглась массированной атаке украинских беспилотников

Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке БПЛА

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЗАЭС подверглась массированной атаке украинских беспилотников.
  • Боевики нанесли не менее 14 ударов.
  • В одном из боксов вспыхнул пожар, пострадавших нет.
  • Сохраняется угроза повторных атак.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Украинские дроны совершили массовый налет на транспортный цех Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
"Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня <...> цех <...> подвергся серии атак беспилотников ВСУ", — говорится в релизе.
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Боевики нанесли не менее 14 ударов. В одном из боксов вспыхнул пожар, пострадавших нет. Сохраняется угроза повторных атак, из-за этого оценить масштаб повреждений пока невозможно.
Как отметили в пресс-службе, таким образом киевский режим пытается нарушить работу транспортной инфраструктуры и осложнить логистику, что создает дополнительные риски для безопасности. Там добавили, что несмотря на провокации, сотрудники станции принимают все меры для устойчивой работы объекта.
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Украинские военные регулярно обстреливают территорию ЗАЭС, а также ее город-спутник Энергодар. Накануне из-за налета беспилотников погиб один из работников, а в конце прошлой недели ударам подвергся транспортный цех. Тогда никто не пострадал, но повреждения получили топливозаправочные колонки, остекление здания и автомобили.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для станции и ее персонала — это безрассудные действия ВСУ.
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