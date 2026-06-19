Запорожская АЭС подверглась массированной атаке украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЗАЭС подверглась массированной атаке украинских беспилотников.
- Боевики нанесли не менее 14 ударов.
- В одном из боксов вспыхнул пожар, пострадавших нет.
- Сохраняется угроза повторных атак.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Украинские дроны совершили массовый налет на транспортный цех Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
"Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня <...> цех <...> подвергся серии атак беспилотников ВСУ", — говорится в релизе.
Боевики нанесли не менее 14 ударов. В одном из боксов вспыхнул пожар, пострадавших нет. Сохраняется угроза повторных атак, из-за этого оценить масштаб повреждений пока невозможно.
Как отметили в пресс-службе, таким образом киевский режим пытается нарушить работу транспортной инфраструктуры и осложнить логистику, что создает дополнительные риски для безопасности. Там добавили, что несмотря на провокации, сотрудники станции принимают все меры для устойчивой работы объекта.
Украинские военные регулярно обстреливают территорию ЗАЭС, а также ее город-спутник Энергодар. Накануне из-за налета беспилотников погиб один из работников, а в конце прошлой недели ударам подвергся транспортный цех. Тогда никто не пострадал, но повреждения получили топливозаправочные колонки, остекление здания и автомобили.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для станции и ее персонала — это безрассудные действия ВСУ.
ВСУ "потеряли голову", атакуя ЗАЭС, заявил Путин
5 июня, 19:44