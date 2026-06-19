Одну заявку на аукцион по продаже госпакета ЮГК отклонили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заявка ООО "Инновация" на торги по продаже доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25 % была отклонена.
- Основанием для отказа в допуске ООО "Инновация" к участию в торгах стало отсутствие подтверждения о внесении задатка в установленный срок.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заявка от ООО "Инновация" на торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в золотодобытчике ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25% была отклонена, следует из данных торговой площадки "Росэлторг".
Заявки принимались с 11 по 18 июня. По результатам приема заявок был опубликован лишь список недопущенных претендентов. Итоги торгов станут известны 19 июня в 9.00 мск.
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Ранее в июне Росимущество объявило четвертые торги в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК со снижением цены до 50%. Тогда ведомство отмечало, что аукцион будет признан при участии двух и более покупателей, подавших заявку, комплекты документов и внесших задаток.
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"Перечень отклоненных заявок: ... Общество с ограниченной ответственностью "Инновация", - говорится в протоколе. Заявка была подана 11 июня.
Согласно материалам торговой площадки ГИС "Торги", основанием для отказа в допуске стало отсутствие подтверждения о внесении задатка в установленный срок.
Первый аукцион по бывшим активам Струкова, в том числе доле в ЮГК, не состоялся из-за отсутствия заявок. Вторые торги, заявленные в формате голландского аукциона, также были признаны несостоявшимися, так как участником был признан только один претендент, который не назывался, при этом заявка от компании "Русские угли" была отклонена. В начале июня третий аукцион также не состоялся из-за того, что единственный претендент не внес задаток.