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Одну заявку на аукцион по продаже госпакета ЮГК отклонили - РИА Новости, 19.06.2026
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16:04 19.06.2026 (обновлено: 16:06 19.06.2026)
Одну заявку на аукцион по продаже госпакета ЮГК отклонили

Росимущество отклонило одну заявку на торги по продаже активов Струкова

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСамосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области
Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО Южуралзолото Группа Компаний входящем в группу компаний ЮГК в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявка ООО "Инновация" на торги по продаже доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25 % была отклонена.
  • Основанием для отказа в допуске ООО "Инновация" к участию в торгах стало отсутствие подтверждения о внесении задатка в установленный срок.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заявка от ООО "Инновация" на торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в золотодобытчике ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25% была отклонена, следует из данных торговой площадки "Росэлторг".
Заявки принимались с 11 по 18 июня. По результатам приема заявок был опубликован лишь список недопущенных претендентов. Итоги торгов станут известны 19 июня в 9.00 мск.
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Ранее в июне Росимущество объявило четвертые торги в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК со снижением цены до 50%. Тогда ведомство отмечало, что аукцион будет признан при участии двух и более покупателей, подавших заявку, комплекты документов и внесших задаток.
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"Перечень отклоненных заявок: ... Общество с ограниченной ответственностью "Инновация", - говорится в протоколе. Заявка была подана 11 июня.
Согласно материалам торговой площадки ГИС "Торги", основанием для отказа в допуске стало отсутствие подтверждения о внесении задатка в установленный срок.
Первый аукцион по бывшим активам Струкова, в том числе доле в ЮГК, не состоялся из-за отсутствия заявок. Вторые торги, заявленные в формате голландского аукциона, также были признаны несостоявшимися, так как участником был признан только один претендент, который не назывался, при этом заявка от компании "Русские угли" была отклонена. В начале июня третий аукцион также не состоялся из-за того, что единственный претендент не внес задаток.
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