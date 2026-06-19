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Выборы в парламент Приморья назначили на 20 сентября - РИА Новости, 19.06.2026
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04:37 19.06.2026
Выборы в парламент Приморья назначили на 20 сентября

Выборы в парламент Приморья пройдут 20 сентября

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на площадь Борцов Революции во Владивостоке
Вид на площадь Борцов Революции во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Депутаты Приморья назначили на единый день голосования 20 сентября 2026 года дату выборов в краевой парламент, сообщает региональное заксобрание.
"Жителям края предстоит избрать новый состав депутатского корпуса в единый день голосования 20 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
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Депутаты приняли постановление "О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Приморского восьмого созыва" на внеочередной сессии краевого парламента, которая прошла в дистанционном режиме.
Вице-спикер заксобрания, председатель профильного комитета Джамбулат Текиев напомнил, что федеральным законом и Избирательным кодексом Приморья установлен единый день голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ - второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок их полномочий. День голосования совпадает с датой проведения федеральных выборов, в этом году это 20 сентября.
В сентябре по одномандатным округам будут избираться 30 депутатов заксобрания, по партийным спискам - десять.
"Голосование пройдет в течение трех дней -18, 19, 20 сентября. Убежден, что выборы принесут обновление, а это всегда хорошо. Безусловно, в законодательном собрании Приморского края будут новые лица и, надеюсь, новая энергия и новые идеи. Но любые выборы - это и возможность подтвердить правильность того курса, который был выбран, которым приморский парламент идет в системном и конструктивном взаимодействии с исполнительной властью региона", - приводятся в сообщении слова спикера регионального парламента Антона Волошко.
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