Вид на площадь Борцов Революции во Владивостоке. Архивное фото

Вид на площадь Борцов Революции во Владивостоке

Выборы в парламент Приморья назначили на 20 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Депутаты Приморья назначили на единый день голосования 20 сентября 2026 года дату выборов в краевой парламент, сообщает региональное заксобрание.

"Жителям края предстоит избрать новый состав депутатского корпуса в единый день голосования 20 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.

Депутаты приняли постановление "О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Приморского восьмого созыва" на внеочередной сессии краевого парламента, которая прошла в дистанционном режиме.

Вице-спикер заксобрания, председатель профильного комитета Джамбулат Текиев напомнил, что федеральным законом и Избирательным кодексом Приморья установлен единый день голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ - второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок их полномочий. День голосования совпадает с датой проведения федеральных выборов, в этом году это 20 сентября.

В сентябре по одномандатным округам будут избираться 30 депутатов заксобрания, по партийным спискам - десять.