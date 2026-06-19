В Брянской области при ударе дрона ВСУ пострадал ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе дрона ВСУ по городу Трубчевск в Брянской области ранен 11-летний ребенок.
- Мальчик доставлен в больницу, медики оказали ему необходимую помощь.
БРЯНСК, 19 июн – РИА Новости. Одиннадцатилетний ребенок ранен при ударе дрона ВСУ по городу Трубчевск в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Киевский режим атаковал с помощью БпЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11-летний ребенок… Мальчик доставлен в больницу, наши медики оказали ему всю необходимую помощь", - написал Ковальчук на платформе "Макс".
Врио губернатора пожелал ребенку скорейшего выздоровления.