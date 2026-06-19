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В Брянской области при ударе дрона ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 19.06.2026
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20:11 19.06.2026 (обновлено: 20:24 19.06.2026)
В Брянской области при ударе дрона ВСУ пострадал ребенок

В Брянской области при ударе дрона ВСУ по Трубчевску пострадал ребенок

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе дрона ВСУ по городу Трубчевск в Брянской области ранен 11-летний ребенок.
  • Мальчик доставлен в больницу, медики оказали ему необходимую помощь.
БРЯНСК, 19 июн – РИА Новости. Одиннадцатилетний ребенок ранен при ударе дрона ВСУ по городу Трубчевск в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Киевский режим атаковал с помощью БпЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11-летний ребенок… Мальчик доставлен в больницу, наши медики оказали ему всю необходимую помощь", - написал Ковальчук на платформе "Макс".
Врио губернатора пожелал ребенку скорейшего выздоровления.
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