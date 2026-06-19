Боевик ВСУ, застреливший националиста Ганула, получил пожизненный срок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергея Шалаева, военнослужащего ВСУ, обвиняемого в ликвидации Демьяна Ганула, приговорили к пожизненному заключению.
- Ганул был застрелен в Одессе 14 марта 2025 года.
- Процесс по делу об убийстве Ганула длился с 1 октября 2025 года, и сторона защиты не смогла добиться смягчения приговора.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащего ВСУ Сергея Шалаева, обвиняемого в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, приговорили к пожизненному тюремному заключению, сообщил в пятницу украинский телеканал "Общественное".
Ганул, которого СМИ называли одним из организаторов беспорядков 2014 года, был застрелен в Одессе 14 марта 2025 года. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый в убийстве сдался полиции, им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев.
"Суд в Одессе вынес приговор по делу об убийстве... Демьяна Ганула. Обвиняемый Шалаев был приговорен к пожизненному заключению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Процесс длился с 1 октября 2025 года, отмечают украинские журналисты. Сторона защиты не смогла добиться смягчения приговора. Данных о возможной апелляции не приводится.
Как сообщали украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года он проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
* Запрещенная в России террористическая организация.
* Запрещенная в России террористическая организация.