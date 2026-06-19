Боевик ВСУ, застреливший националиста Ганула, получил пожизненный срок

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергея Шалаева, военнослужащего ВСУ, обвиняемого в ликвидации Демьяна Ганула, приговорили к пожизненному заключению.

Ганул был застрелен в Одессе 14 марта 2025 года.

Процесс по делу об убийстве Ганула длился с 1 октября 2025 года, и сторона защиты не смогла добиться смягчения приговора.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащего ВСУ Сергея Шалаева, обвиняемого в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, приговорили к пожизненному тюремному заключению, сообщил в пятницу украинский телеканал "Общественное".

Ганул, которого СМИ называли одним из организаторов беспорядков 2014 года, был застрелен в Одессе 14 марта 2025 года. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый в убийстве сдался полиции, им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев.

"Суд в Одессе вынес приговор по делу об убийстве... Демьяна Ганула. Обвиняемый Шалаев был приговорен к пожизненному заключению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Процесс длился с 1 октября 2025 года, отмечают украинские журналисты. Сторона защиты не смогла добиться смягчения приговора. Данных о возможной апелляции не приводится.

Как сообщали украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года он проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов.