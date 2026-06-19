Яшина оценила последствия атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что последствия атак ВСУ на Запорожскую АЭС могут быть соразмерны катастрофе на Чернобыльской АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Последствия атак ВСУ на Запорожскую АЭС могут быть соразмерны катастрофе на Чернобыльской АЭС, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщили в пятницу на станции.
"Опасность представляют как потенциальные угрозы по инфраструктуре станции, так и постоянное давление на людей, работающих на станции и обеспечивающих ее безопасностью эксплуатацию. Последствия могут быть совершенно обширные. Все мы помним последствия Чернобыльской АЭС. Здесь вполне возможно, что могут быть соразмерные последствия, если не больше ", - сказала Яшина в эфире Первого канала.
По ее словам, недопустимы любые действия, которые создают риски для работы ядерного объекта.