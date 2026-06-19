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Яшина оценила последствия атак ВСУ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 19.06.2026
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13:33 19.06.2026
Яшина оценила последствия атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Яшина: последствия атак ВСУ на ЗАЭС могут быть соразмерны катастрофе на ЧАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что последствия атак ВСУ на Запорожскую АЭС могут быть соразмерны катастрофе на Чернобыльской АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Последствия атак ВСУ на Запорожскую АЭС могут быть соразмерны катастрофе на Чернобыльской АЭС, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщили в пятницу на станции.
"Опасность представляют как потенциальные угрозы по инфраструктуре станции, так и постоянное давление на людей, работающих на станции и обеспечивающих ее безопасностью эксплуатацию. Последствия могут быть совершенно обширные. Все мы помним последствия Чернобыльской АЭС. Здесь вполне возможно, что могут быть соразмерные последствия, если не больше ", - сказала Яшина в эфире Первого канала.
По ее словам, недопустимы любые действия, которые создают риски для работы ядерного объекта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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